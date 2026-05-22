Rimac vraća EU novac koji je uzeo za robotaksije, nastavlja sve uz druge investitore?

Piše Bogdan Blotnej,
Posljednjih godina projekt robotaksija pratile su brojne kritike, ponajviše zbog višestrukih odgoda lansiranja vozila te pitanja oko razvoja potpuno autonomne vožnje razine 5, koja je bila dio početnih planova

Tvrtka Verne, koja razvija sustav autonomnih robotaksija i odnedavno u Zagrebu pruža komercijalnu uslugu ograničenog dosega, odustat će od financiranja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). Prema neslužbenim informacijama koje je u petak objavio Jutarnji list, a kasnije i BUG, kompanija će državi vratiti 89,7 milijuna eura već povučenih europskih sredstava te ubuduće više neće koristiti sredstva iz NPOO-a.

Riječ je o projektu koji je još u lipnju 2023. godine ugovoren pod tadašnjim nazivom kompanije Project 3 Mobility. Ugovor se odnosio na dodjelu bespovratnih sredstava za projekt "Istraživanje, razvoj i proizvodnja vozila nove mobilnosti i prateće infrastrukture“. Ukupna vrijednost europskog financiranja iznosila je 179 milijuna eura, dok je dosad kroz predujam isplaćeno gotovo polovica tog iznosa.

Prema dostupnim informacijama, Verne će sada razvoj projekta nastaviti financirati privatnim kapitalom i ulaganjima investitora koji su i dosad podupirali kompaniju. Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na 535,4 milijuna eura.

Neočekivani zaokret dogodio se početkom ove godine, kada je kompanija obavijestila Vladu da se, u dogovoru s partnerima, odriče državne potpore. Nakon isteka roka za realizaciju projekta, koji završava 31. kolovoza ove godine, novac će se vratiti u proračun te će morati biti opet korišten sukladno pravilima EU.

Razlozi odustajanja zasad nisu službeno objašnjeni. Iako su 24sata poslala službene upite kompaniji, do objave ovog teksta Verne nikome nije odgovovio.

Inače, posljednjih godina projekt robotaksija pratile su brojne kontroverze i kritike, ponajviše zbog višestrukih odgoda lansiranja vozila te pitanja oko razvoja potpuno autonomne vožnje razine 5, koja je bila dio početnih planova. U javnosti se zato već špekulira da su upravo neispunjeni rokovi, tehnički izazovi i politički pritisci mogli utjecati na odluku o povlačenju iz europskog financiranja.

