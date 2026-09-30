Svaki predloženi zahvat trebao bi imati jasno objašnjenje, a vlasnik automobila ima puno pravo pitati kako je kvar utvrđen i zašto se određeni dio mora mijenjati. Zato obavezno postavite ova pitanja
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Kako prepoznati da vam servis predlaže nepotreban popravak?
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Došli ste na redoviti servis i zamjenu ulja, a nekoliko minuta kasnije na stolu je popis dodatnih popravaka vrijedan nekoliko stotina eura. To ne mora automatski značiti da vas servis pokušava prevariti. Tijekom pregleda doista se mogu otkriti problemi koje vozač još nije primijetio. No svaki predloženi zahvat trebao bi imati jasno objašnjenje, a vlasnik automobila ima puno pravo pitati kako je kvar utvrđen i zašto se određeni dio mora mijenjati.
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