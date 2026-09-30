Obavijesti

Tech

Komentari 0
SAVJETUJEMO

Kako prepoznati da vam servis predlaže nepotreban popravak?

Piše Autostart,
Čitanje članka: < 1 min
Kako prepoznati da vam servis predlaže nepotreban popravak?
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Svaki predloženi zahvat trebao bi imati jasno objašnjenje, a vlasnik automobila ima puno pravo pitati kako je kvar utvrđen i zašto se određeni dio mora mijenjati. Zato obavezno postavite ova pitanja

Admiral

Došli ste na redoviti servis i zamjenu ulja, a nekoliko minuta kasnije na stolu je popis dodatnih popravaka vrijedan nekoliko stotina eura. To ne mora automatski značiti da vas servis pokušava prevariti. Tijekom pregleda doista se mogu otkriti problemi koje vozač još nije primijetio. No svaki predloženi zahvat trebao bi imati jasno objašnjenje, a vlasnik automobila ima puno pravo pitati kako je kvar utvrđen i zašto se određeni dio mora mijenjati.

Pročitajte više na Autostartu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovo je novi BMW serije 3: Nema dizela, ovo su svi detalji
KAKAV LJEPOTAN

FOTO Ovo je novi BMW serije 3: Nema dizela, ovo su svi detalji

Na prvi pogled nova serija 3 snažno podsjeća na električni i3 predstavljen ranije ove godine. To je namjerno, no tehnički su dva automobila znatno različita
Velika vijest za vozače Tesle: Hrvatska odobrila njihov sustav za samostalnu vožnju
dobila zeleno svjetlo

Velika vijest za vozače Tesle: Hrvatska odobrila njihov sustav za samostalnu vožnju

Tesla FSD, sustav potpuno samostalne vožnje s nadzorom, od sada je službeno odobren za uporabu u Hrvatskoj, čime se pridružuje sedam drugih europskih zemalja koje su već omogućile ovu inovaciju.
Jeftini pametni telefoni mogli bi postati stvar prošlosti? A za sve to kriva je umjetna inteligencija
TROŠKOVI SVE VEĆI

Jeftini pametni telefoni mogli bi postati stvar prošlosti? A za sve to kriva je umjetna inteligencija

Istraživanje koje je provela tvrtka Counterpoint Research procjenjuje da bi tržište pametnih telefona jeftinijih od 200 dolara moglo pasti za 40 posto do 2030. godine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026