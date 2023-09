Kako se nositi s toksičnosti na internetu i u videoigrama?

Znate li da je donja dobna granica za otvaranje profila na društvenim mrežama 13 godina? Što je odgovorno ponašanje na internetu i u videoigrama za više igrača? Gdje se educirati po pitanju stvaranja sigurnijeg interneta za sve? Kome se možete obratiti sumnjate li na elektroničko zlostavljanje? Ove i druge teme bile su u fokusu okruglog stola pod nazivom "Odgovorno ponašanje na internetu i u videoigrama" u sklopu finala A1 Adria League održanog na Reboot Games Weekendu, u sklopu kampanje #BoljiOnline.

Na okruglom stolu sudjelovali su stručnjaci i entuzijasti iz različitih područja, uključujući Martinu Nikolić iz Centra za sigurniji internet, Ivana Hruškovca, urednika u 24sata i gejmera, Luku Karlića, studenta PMF-a, te Enu Luciju Kovač, suosnivačicu organizacije Zagreb Tekken Showdown i organizatoricu esport turnira, uz moderiranje Luke Marušića.

Internet i videoigre danas su nezaobilazni

Foto: A1 Hrvatska

U današnjem digitalnom dobu, internet i videoigre postali su neizostavan dio našeg svakodnevnog života, pogotovo među mladima. Međutim, zajedno s njihovom popularizacijom, pojavio se i problem toksičnosti. Martina Nikolić odgovorno je ponašanje definirala kao ponašanje kojim ne štetimo sebi niti drugima. Zlonamjerno ponašanje, u koje spada i toksičnost, odnosno ponašanje kojem je cilj nanijeti štetu, definiramo kao nasilje. Bez obzira na to događa li se putem interneta ili tehnologije, pričamo o elektroničkom nasilju.

Bilo da se radi o zlonamjernom ponašanju na društvenim mrežama, internet zajednicama ili online videoigrama za više igrača, važno je razgovarati o tome i educirati se. Bez obzira na naše osobne stavove, stvaranje sigurnijeg okruženja na internetu je odgovornost svih nas.

Društvene mreže i videoigre uglavnom dolaze s ugrađenim alatima za prevenciju neželjenog ponašanja. Ena je na okruglom stolu spomenula da videoigre poput League of Legendsa i Valoranta rade solidan posao u tome, sudeći po njenim iskustvima. Martina je komentirajući stanje na društvenim mrežama istaknula da je situacija daleko od idealne. U sklopu istraživanja DeShame, koje je uz pomoć A1 Hrvatske proveo Centar za sigurniji internet, polovica srednjoškolaca ne prijavljuje online seksualno uznemiravanje. Isto tako, polovica samo blokira zlostavljača, što nikako nije dovoljno za sprečavanje takvog ponašanja.

Edukacija je ključ

Jedno od rješenja je edukacija. Unatoč nekim pozitivnim pokušajima, nedostaje edukacije po pitanju ponašanja na internetu. Luka, kao student PMF-a, kaže kako se u srednjoj školi uopće nisu bavili tim pitanjima. Danas, programeri u tvrtki u kojoj radi, redovito prolaze edukacije za prepoznavanje "phishinga", ali ni oni nisu potpuno imuni. Kako bi tek bili oni mlađi i manje iskusni? Edukacija bi trebala obuhvaćati sve - roditelje, djecu, đake, studente, ali i organizatore esport turnira, kao i sve one koji moderiraju ili vode razne internet zajednice. Različiti edukativni sadržaji dostupni su na www.csi.hr, službenim stranicama Centra za sigurniji internet, kao i na posebno razvijenoj stranici https://influensajodgovorno.hr/.

Foto: A1 Hrvatska

Alati za sigurniji internet za sve

Jedan od dostupnih alata je i vodič "Siguran početak nove školske godine", koji možete pronaći na poveznici. Osim važnih informacija i smjernica, sadrži i šprancu za obiteljski ugovor uz pomoć kojeg možete lakše definirati što podrazumijeva odgovorno i primjereno ponašanje, kao i što napraviti u slučaju neprimjerenog ponašanja. Kao i svaki ugovor, potpisuju ga dvije strane, tako da vrijedi i za roditelje. Ako smatramo primjerenim ponašanjem ne korištenje pametnih telefona za vrijeme obroka, svi potpisnici bi se trebali pridržavati tog pravila (da, i roditelji!). Pravila i smjernice za ponašanje na internetu, kao i ugovor, možete staviti iznad računala ili na neko frekventno mjesto u kući, kako je spomenuo Ivan.

Svi sudionici okruglog stola složili su se kako kategoričke zabrane nisu rješenje. Zabraniti komunikaciju u online videoigrama za više igrača značilo bi ugušiti društvenu komponentu koja primarno služi za upoznavanje i druženje. Zabrana korištenja interneta i društvenih mreža također može imati suprotan učinak. Sve su to korisni i moćni alati ako se koriste primjereno i savjesno. Mlađi ljudi bi trebali imati priliku učiti to uz one koji ih odgajaju i vode kroz život.

Kome se obratiti?

U slučaju da se susretnete s elektroničkim nasiljem u bilo kojem obliku ili na bilo kojoj platformi, slobodno se obratite Centru za sigurniji internet anonimnim pozivom na broj 0800 606 606 ili porukom na službenim profilima na društvenim mrežama

Edukacija i komunikacija su ključni u tom procesu, stoga pogledajte cijeli okrugli stol te ga preporučite svima onima za koje mislite da bi im koristilo pogledati ga: