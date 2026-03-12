Obavijesti

TEHNO VREMEPLOV

Evo kako se iPhone mijenjao kroz godine, od prvog modela do današnjih 'e' i Pro verzija

iPhone je krenuo kao jedan model koji je spojio iPod, telefon i internet, a danas je cijela obitelj uređaja s više cjenovnih razreda i “Pro” opcijama. U ovoj galeriji idemo kronološki kroz glavne generacije, pratimo razvoj najpopularnijeg mobitela u povijesti, uz jednu kratku stvar po kojoj se ta godina pamti. Zadnje dvije stavke uključuju i najnoviji ‘iPhone 17e’, koji je Apple predstavio početkom ožujka 2026.
Worldwide Developers Conference - Steve Jobs
iPhone (2007) Sve je krenulo ovdje: multitouch ekran, bez fizičke tipkovnice i osjećaj da je mobitel odjednom ‘mali kompjuter’. U prodaju je krenuo 29. lipnja 2007. | Foto: DB Christoph Dernbach/DPA/PIXSELL
