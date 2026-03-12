Evo kako se iPhone mijenjao kroz godine, od prvog modela do današnjih 'e' i Pro verzija

iPhone je krenuo kao jedan model koji je spojio iPod, telefon i internet, a danas je cijela obitelj uređaja s više cjenovnih razreda i “Pro” opcijama. U ovoj galeriji idemo kronološki kroz glavne generacije, pratimo razvoj najpopularnijeg mobitela u povijesti, uz jednu kratku stvar po kojoj se ta godina pamti. Zadnje dvije stavke uključuju i najnoviji ‘iPhone 17e’, koji je Apple predstavio početkom ožujka 2026.
iPhone (2007)
Sve je krenulo ovdje: multitouch ekran, bez fizičke tipkovnice i osjećaj da je mobitel odjednom ‘mali kompjuter’. U prodaju je krenuo 29. lipnja 2007.
| Foto: DB Christoph Dernbach/DPA/PIXSELL
iPhone 3G (2008)
Prvi veliki ‘masovni’ iPhone: brži internet preko 3G mreže i App Store era kreće ozbiljno.
| Foto: Apple
iPhone 3GS (2009)
Godina kad je ‘S’ prvi put značio “brži”: fokus na performanse i kameru, bez dramatičnog redizajna.
| Foto: Wikipedia
iPhone 4 (2010)
Veliki redizajn s ravnim rubovima i staklom, a ‘Retina’ ekran je tada bio game changer.
| Foto: Wikipedia
iPhone 4S (2011)
Dolazi Siri i iPhone se prvi put ozbiljno gura kao ‘pametniji’ asistent, ne samo telefon.
| Foto: Apple
iPhone 5 (2012)
Veći ekran i Lightning, prelazak na moderniji format koji je postao standard narednih godina.
5s donosi Touch ID i “premium” smjer, a 5c je šarena, plastična varijanta za one koji žele jeftinije.
| Foto: Apple
iPhone 6 i 6 Plus (2014)
Apple konačno ide na velike ekrane i ‘Plus’ postaje nova riječ u iPhone svijetu.
| Foto: Apple
iPhone 6s i 6s Plus (2015)
3D Touch stiže, a ‘S’ generacija dobiva reputaciju kao “duže trajem, manje me živcira”.
| Foto: Apple
iPhone SE (2016)
Mali format se vraća, ali s jačim hardverom iz tadašnjih flagshipa. Prvi veliki “budget iPhone” kakvog se ljudi i danas sjećaju.
| Foto: Apple
iPhone 7 i 7 Plus (2016)
Zbogom 3,5 mm utoru, a ‘Plus’ dobiva veliku prednost s dvostrukom kamerom.
| Foto: Apple
iPhone 8, 8 Plus i iPhone X (2017)
8 je “zadnji klasični”, X je preokret: Face ID i notch, iPhone odjednom izgleda kao iz budućnosti.
| Foto: Apple
iPhone XS, XS Max i XR (2018)
XR popularizira ideju “nije Pro, ali je dovoljno dobar”, a XS linija gura premium u više veličina.
| Foto: Apple
iPhone 11 serija (2019)
Veliki skok u kamerama, ‘Pro’ naziv se učvršćuje, a noćno fotkanje postaje normalna stvar.
| Foto: STEPHEN LAM/REUTERS
iPhone 12 serija (2020)
Povratak ravnih rubova i dolazak 5G-a, uz mini varijantu za ekipu koja želi manji ekran.
| Foto: LUCY NICHOLSON/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
iPhone 13 serija (2021)
Manji notch i fokus na bateriju, “napokon traje cijeli dan” postaje česta rečenica.
| Foto: Apple
i iPhone 14 serija (2022)
SE drži stari dizajn za one koji to vole, a iPhone 14 uvodi satelitske SOS mogućnosti na nekim tržištima i širi ‘Plus’ format.
| Foto: Apple
iPhone 15 serija (2023)
USB C konačno stiže na iPhone, a Pro modeli prelaze na titan i još jače kamere.
| Foto: ALY SONG
iPhone 16 serija i iPhone 16e (2024–2025)
Širenje linije i “e” varijanta kao ulaz u noviju generaciju uz nižu cijenu, dok Pro nastavlja gurati foto i video mogućnosti.
iPhone 17e (2026)
Najnoviji ‘e’ model Apple je predstavio 2. ožujka 2026. kao povoljniju opciju u ‘iPhone 17’ obitelji.
| Foto: Apple