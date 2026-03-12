VIDEO Zar nisu ništa naučili iz filmova? Oni grade robota i žele ga Trumpu ponuditi za rat

Scenarij koji se činio kao zaplet SF filma postaje stvarnost u uredima tehnološke tvrtke iz San Francisca. Startup Foundation Future Industries, poznatiji kao Foundation, ne skriva svoje ambicije: stvoriti vojsku humanoidnih robota i ponuditi je američkoj vojsci pod vodstvom predsjednika Donalda Trumpa. Njihov glavni proizvod, robot Phantom MK-1, dizajniran je da izgleda kao vojnik, kreće se kao vojnik i, što je najvažnije, koristi oružje baš kao i ljudski vojnik.

Robot-vojnik za 21. stoljeće

Phantom MK-1, visok oko 180 centimetara i težak osamdesetak kilograma, obložen je crnim čelikom i opremljen zatamnjenim staklenim vizirom, što mu daje izgled izravno s filmskog platna. No, umjesto filmskih rekvizita, ovaj stroj dizajniran je da nosi i koristi pravo oružje - od pištolja i sačmarica do replike jurišne puške M-16. Suosnivač tvrtke, Mike LeBlanc, veteran marinaca s 14 godina iskustva u Iraku i Afganistanu, tvrdi da postoji moralna obaveza za slanje ovakvih strojeva u rat umjesto ljudi.

​- Smatramo da postoji moralni imperativ da se u rat šalju roboti umjesto vojnika - izjavio je LeBlanc, dodajući kako je cilj da robot može koristiti "bilo koju vrstu oružja koju može i čovjek".

Ideja je da Phantom preuzme najopasnije zadatke, poput ulaska u zgrade, čišćenja minskih polja ili djelovanja u kemijski, biološki ili radijacijski kontaminiranim zonama. Roboti se ne umaraju, ne osjećaju strah i mogu precizno slijediti naredbe bez stresa koji kod ljudi može dovesti do ratnih zločina.

Ambiciozni planovi s podrškom iz Bijele kuće

Tvrtka Foundation već ima ugovore o istraživanju s američkom vojskom, mornaricom i zrakoplovstvom u vrijednosti od oko 24 milijuna dolara, čime je praktički postala odobreni vojni dobavljač. Planovi su im nevjerojatno ambiciozni: do kraja 2027. godine namjeravaju proizvesti i isporučiti čak 50.000 jedinica američkoj vojsci. Da priča bude zanimljivija, TIME je otkrio kako je jedan od ključnih investitora i strateških savjetnika tvrtke Eric Trump, sin američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Suosnivač i izvršni direktor Sankaet Pathak uvjeren je da će humanoidni vojnici postati standard u vojskama diljem svijeta unutar pet godina.

​- Ne mislim da SAD ima izbora povući se. Mir, koliko ja vidim, dolazi kroz snagu, a ne kroz slabost - rekao je Pathak.

Prvi test na ukrajinskom ratištu

Tehnologija se već testira u stvarnim uvjetima. Dva prototipa Phantoma poslana su u Ukrajinu kako bi pomogli u logističkim i izviđačkim misijama. Iako ovi roboti nisu naoružani, njihovo prisustvo na najmodernijem ratištu današnjice pruža neprocjenjive podatke za daljnji razvoj. Ukrajina je, s tisućama dronova koji svakodnevno sudjeluju u borbama, postala globalni poligon za testiranje autonomnog oružja. LeBlanc, koji je osobno posjetio Ukrajinu, opisao je tamošnje stanje kao "potpuni rat robota".

​- To je potpuni rat robota, gdje je robot primarni borac, a ljudi su podrška. To je potpuna suprotnost od vremena kad sam bio u Afganistanu: ljudi su bili sve, a mi smo imali dodatne alate - izjavio je.

Moralne dileme i utrka u naoružanju

Dok Foundation aktivno razvija naoružane robote, neke od vodećih svjetskih tvrtki u robotici, poput Boston Dynamicsa, javno su se obvezale da neće naoružavati svoje strojeve, upozoravajući na "ozbiljne etičke probleme". Kritičari strahuju da humanoidni vojnici smanjuju političke i etičke prepreke za započinjanje sukoba te zamagljuju odgovornost za eventualne zločine. Što ako dođe do kvara ili "halucinacije" umjetne inteligencije? Tko je odgovoran – programer, zapovjednik ili stroj?

Unatoč obećanjima da će čovjek uvijek imati posljednju riječ kod upotrebe smrtonosne sile (takozvani sustav "human-in-the-loop"), iskustva iz Ukrajine pokazuju da autonomni dronovi već sada samostalno odabiru i napadaju ciljeve kada im se prekine veza s operaterom. Utrka u naoružanju već je počela. Autoritarni režimi poput Kine i Rusije također ubrzano razvijaju slične tehnologije, stavljajući Zapad pred izbor: prihvatiti novu realnost ili riskirati tehnološki zaostatak na budućem bojnom polju.