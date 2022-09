Kako smanjiti potrošnju goriva automobila: Uz ove trikove uštedjet ćete čak do 25 posto

Kriza, inflacija i divljanje cijena gotovo sve Europljane tjeraju na razmišljanje o štednji. Posebno su pogođene siromašnije države, među njima i Hrvatska. Iako su cijene goriva kod nas, zbog Vladinih restrikcija prodavačima, uglavnom niže nego u većini zapadnoeuropskih država, pa gorivo nije drastično skuplje nego prošle godine u ovo doba, građani osjećaju velik pritisak inflacije na svim drugim razinama. Zato i na gorivu pokušavaju uštedjeti što je moguće više. Kako to učiniti a da se ne vozite manje? Jednostavno, poslužite se svim trikovima s naše liste i smanjit ćete potrošnju osjetno. Oni koji se budu revno pridržavali svih trikova s liste, a do sada nisu pazili na potrošnju, primijetit će da im automobil odjednom troši i do 25 posto manje goriva.