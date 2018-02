Kako zaraditi prvi milijun? Saznajte na LEAP Summitu!

Na LEAP Summitu okupit će više od 70 vrhunskih predavača i posjetitelje iz 30 zemalja svijeta. Konferencija je ove godine besplatna za sudjelovanje - zato nemojte čekati! Pročitajte inspirativne priče nekih od ovogodišnjih predavača i prijavite se za sudjelovanje na LEAP Summit internetskoj stranici. Prijave su otvorene do 1. ožujka.

Od džeparca za fakultet do prvog milijuna!

Tijekom studentskih dana Vasily Kichigin koristio je freelance platformu Fiverr kako bi zaradio dodatan džeparac tijekom studiranja. Volio je društvene mreže, posebice Instagram. Vjerovao je kako znanje o društvenim mrežama može pomoći kompanijama u njihovom razvoju. Hrabri Rus je svoj nezavisni posao u kratkom vremenu pretvorio u stalan posao, zbog kojeg je nakon nekoliko godina zaposlio dodatne ljude. Vasily danas ima više od 7.500 odrađenih poslova, a u portfelju mu se nalazi više od tisuću kompanija.

Nizozemac Ben Woldring prvi milijun zaradio u srednjoj školi

Poduzetnik Ben Woldring je svoj prvi milijun zaradio u srednjoj školi. Nizozemac danas ima 33 godine i nekoliko uspješnih poduzeća iza sebe. 2003. osvojio je Ernst & Young's nagradu za poduzetnika godine, a tri godine kasnije Business Week ga je proglasio najboljim europskim poduzetnikom mlađim od 25 godina. Trenutno ima devet internetskih stranica za usporedbu cijena i sprema nove projekte.

Slaven Steković bavi se inovacijama produljenja života!

Slaven Steković je mladi poduzetnik koji živi u Austriji. Njegovo poduzeće bavi se inovacijama produljenja ljudskog života. Steković vjeruje kako će ljudi u budućnosti dulje živjeti, a sa svojim impresivnim inovacijama mijenja cijelu medicinsku industriju.

Spomenute uspješne mlade osobe podijelit će znanja i iskustva sa sudionicima na LEAP Summitu, uz brojna uspješna poduzetnička hrvatska iskustva - poput Ivana Mrvoša i Alberta Gajšaka.

LEAP Summit središte multidisciplinarnih tema

Fokus konferencije stavljen je na multidisciplinarne teme koje su vezane uz IT, digitalno poslovanje i digitalni marketing, poduzetništvo, inspiraciju te moderne trendove i tehnologije. Tijekom tri dana konferencije predavanja će održati i brojni hrvatski te međunarodni predavači, među kojima se ističu Kamran Elahain, suosnivač Global Catalyst Partnersa, Emil Tedeschi, direktor Atlantic grupe; Bella Funck, direktorica Hyper Islanda, Alejtin Berisha, osnivač mreže poslovnih anđela na Kosovu kao i Pascal Condamine, startup evangelist za crowdfunding platformu Indiegogo.

Poslovni networking i FLEAP out party

Uz bogat program, na konferenciji za mlade održat će se i networking u obliku predstavljanja poslodavaca i poslova koje nude te B2B poslovnog networkinga s poduzetnicima, kao i natjecanje startupova The Battle of Titans. Zadnja večer konferencije rezervirana je za internacionalni FLEAP out party i DJ-e: Vanillaz, Kosta Radman i Joe2Shine.

LEAP Summit konferencija organizira se uz pokroviteljstvo Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj te je sudjelovanje besplatno. Više informacija o LEAP Summitu i svim ostalim predavačima možete pronaći na društvenim mrežama Facebook i Instagram, kao i na službenoj internetskoj stranici.