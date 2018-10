Kakve podatke Apple prikuplja o vama? Vrijeme je da saznate

S obzirom na sve veći broj slučajeva hakerskih napada na društvene mreže, svatko od nas se u nekome trenutku zapitao kakve to podatke o nama spremaju uređaji i servisi kojima se koristimo. Apple je omogućio korisnicima u Europskoj uniji da preuzmu podatke koji Apple čuva o svojim korisnicima.

Podaci koje Apple može imati obuhvaćaju:

podatke o računu za Apple ID i zapise o prijavi.

podatke koje spremite u iCloud, primjerice kontakte, kalendare, bilješke, knjižne oznake, podsjetnike, e-mailove, fotografije, videozapise i dokumente

informacije o korištenju aplikacija kao što su iCloud, Apple Music, Game Center i druge

zapis sa stavkama koje ste kupili ili preuzeli sa servisa App Store, iTunes Store i iBooks Store, kao i povijest pregledavanja na tim servisima

zapise o Appleovoj maloprodajnoj trgovini i transakcijama podrške

zapise o marketinškim obavijestima, postavkama i drugim aktivnostima

Posjetite stranicu Apple ID management page kojoj možete pristupiti preko internetske stranice Apple.hr. Upišite svoj Apple ID i odaberite opciju Data & Privacy (Podaci i privatnost) od kojih treba odabrati treću - Manage Your Data and Privacy (Upravljajte svojim podacima i privatnošću).

Stranica će ponovno tražiti da upišete svoj Apple ID i nakon toga možete početi. Kliknite na opciju Get a copy of your data (Preuzmite kopiju svojih podataka). Apple će vam ponuditi koje sve vrste podataka koje su o vama prikupili želite preuzeti. Priprema izvještaja može potrajati i do sedam dana, a kada je gotov Apple će vas o tome obavijestiti preko maila.