Kao jaje jajetu: Isprobali smo Xiaomi 13T i 13T Pro. Gdje su ključne razlike ovih blizanaca

Jesen u Xiaomiu obilježava slovo T. To je tradicionalno vrijeme za njihovu T seriju telefona koja svake godine donosi niz premium značajki s njihovih flagship uređaja u povoljnijem izdanju. No ove godine Xiaomi 13T serija označava i svojevrsnu prekretnicu za kinesku kompaniju. Svi njihovi telefoni dosad su dolazili sa MiUi operativnim sustavom, povrh Androida, a Xiaomi je najavio ovih dana kako će Xiaomi 14 serija dobiti novi sustav nazvan HyperOS. Inače, radi se o telefonima koji su već predstavljeni u Kini. MiUi je na njihovim telefonima bio 13 godina, a novi sustav trebao bi biti prilagođen novim vremenima i uređajima, pa tako i automobilima na kojima rade. Prema detaljima koji su dosad objavljeni, cijeli niz uređaja koje su Xiaomi i Poco predstavili u zadnje vrijeme bi trebali dobiti HyperOS, no točno vrijeme za svaki još nije poznato.

Kako Xiaomi 13T i 13T Pro dijele iznimno puno toga, odlučili smo ih zajedno isprobati i vidjeti gdje su neke bitne razlike.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Na testu smo imali oba uređaja u crnoj boji sa staklenom pozadinom i praktično ih je nemoguće razlikovati. Oba dolaze s istim mjerama (162.2 x 75.7 x 8.5 mm), imaju isti blok kamera na stražnjoj strani s Leica oznakom te isti ekran. Da bi otkrili gdje se razlikuju morate ih staviti na vagu, koja će tad pokazati da je 13T nekih 7 grama lakši, što jedva da možete i osjetiti. Uz crnu varijantu, telefon dolazi i u zelenoj boji te plavoj ‘Alpine Blue’, s veganskom kožom i moram reći da mi ta djeluje najzanimljivije. Uz vjerojatni bonus komotnijeg korištenja s manje mrlja, jer testni crni model je bio pravi magnet za svaki vaš dodir. Staklo štiti i ekran s prednje strane, a ovdje se radi o Gorilla Glass 5.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Telefon na poleđini ima zaobljene rubove, dobro leži u ruci i djeluje prilično čvrsto, a odličan pomak u odnosu na prethodni T model je i bolja razina zaštite na vodu i prašinu. Lanjski su imali IP53 oznaku, a sada je T serija dobila IP68 zaštitu, što je odlično za sigurnost korištenja u raznim uvjetima. USB-C je na dnu telefona, gdje je i utor za SIM kartice te jedan zvučnik. Drugi je pri vrhu, gdje je i slušalica. Senzor otiska prsta je ispod ekrana i radi dovoljno brzo, a zanimljivo je da su oba uređaja na dnu ‘odrezana’ ravno i toliko izbalansirana da mogu stajati vertikalno na stolu. Xiaomi se i dalje drži bogate opreme telefona, pa tako u kutiji ćete dobiti i silikonsku maskicu koja je odličan dodatak ako ne želite imati zapackan telefon. Tu je još i kabel te punjač i jedna od glavnih razlika među ovim uređajima. Uz 13T Pro dolazi 120W punjač, dok će 13T biti ograničen na 67W punjenje. U praksi to znači 20-ak minuta punjenja za brži te duplo više za sporiji, no svejedno je dovoljno brzo da u škripcu dopunite telefon za više sati rada.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Ekran je isti na oba uređaja i to fantastični 12-bitni AMOLED ekran od 6,67 inča s rezolucijom od 1220x2712 piksela, a 12-bitno znači da može prikazati 68 milijardi boja. Ekran podržava 144 Hz osvježenje, Dolby Vision te HDR10+ za maksimalnih 2600 nita svjetline. U svakom slučaju, impresivno okruženje za igre i filmove. Treba istaknuti i da je ekran ravan, odnosno na rubovima nije zakrivljen pa ćete lako na njemu iskoristiti svaku točku, pa tako i ubrzavati TikTok video dodirom uz rub. Ovdje bih istaknuo i jako dobre zvučnike, koji su dovoljno glasni i čine igranje zabavnijim.

Uz brzinu punjenja vjerojatno najznačajnija razlika među ovim telefonima je njihov procesor. Slabiji Xiaomi 13T opremljen je MediaTek Dimensity 8200 Ultra u 4nm tehnologiji s Mali-G610 grafikom. Radi se o osam jezgrenom procesoru, koji je top model za njihovu višu srednju klasu. Snažniji 13T Pro pak ima Dimensity 9200+ s Immortalis-G715 grafikom. Ovo je novija verzija čipseta koji smo isprobali u Vivo X90 Pro prije par mjeseci. U odnosu na njega je nešto brži (3,3 GHz) te ima bržu grafiku.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Xiaomi 13T smo imali u varijanti sa 8 GB RAM-a (još postoji i 12 GB verzija), a 13T Pro smo imali u verziji sa 12 GB radne memorije, a on se pak nudi i sa 16 GB RAM-a. Treba istaknuti i da ovaj već podržava i Wi-Fi 7 tehnologiju, dok je 13T na Wi-Fi 6.

U svakodnevnom korištenju oba telefona se kroz sve zadatke kreću bez ikakvih muka i zastajkivanja i jednako dobro će zadovoljiti prosječnog korisnika. I kod igara se jako dobro snalaze, no tu je zbog moćnijeg čipa 13T Pro u prednosti koji će biti bolji odabir za one koji se pak žele puno više igrati.

Kao što smo gore spomenuli, Xiaomi se okreće HyperOS-u, a 13T i Pro temelje se na MiUi 14 povrh Androida 13. Tu je sve dobro poznato s dizajnom i kretanjem kroz Xiaomijeve izbornike, no ono što će korisnike svakako razveseliti je podatak o dugogodišnjoj podršci. Xiaomi tako jamči da će telefoni imati četiri godine Android nadogradnji te pet godina za sigurnosne zakrpe. Odličan podatak, osobito kad se zna da korisnici više ne mijenjaju telefone tako često.

Ono što dijele je i identičan sustav kamera s Leica potpisom. Glavna kamera je širokokutna od 50 megapiksela (1/1.28") s f/1,9 blendom i optičkom stabilizacijom, uz koju se nalazi telefoto kamera od 50 mpx (1/2.88") s f/1,9 blendom te 2x optičkim uvećanjem slike, a treći senzor je ultra širokokutni od 12 mpx. Tehnički bi tako oba telefona trebala producirati jednake fotografije, a ono po čemu se razlikuju je video. Naime, 13T Pro ima mogućnost snimanja videa u 8K rezoluciji na 24 fps i 4K na 60fps. Na 13T je video ograničen na 4K i 30 sličica u sekundi. Sprijeda se nalazi također identična kamera za selfije od 20 mpx s f/2,2 blendom koja nudi snimanje videa do samo 1080p rezolucije na 30 sličica u sekundi, ali s HDR10+ podrškom. Leica partnerstvo vidi se u tim osnovnim modovima snimanja - autentično/vibrantno, a potonji nudi življe boje. Glavna kamera reproducirat će i dobre noćne fotografije, a kako dodatne kamere nemaju optičku stabilizaciju, od njih ćete puno više izvući na stativu. Telefoto kamera ima samo 2x uvećanje, a ne sviđa mi se i što je automatski uključeno uljepšavanje na selfijima, no to ‘peglanje’ fotografija lako možete isključiti za prirodnije fotografije.

Galerija fotografija Xiaomi 13T

Galerija fotografija Xiaomi 13T Pro

Kao što smo spomenuli ranije, telefoni se razlikuju po brzini punjenja, ali je kapacitet baterije kod oba modela jednak - 5000 mAh, a ne podržavaju bežično punjenje. Oba modela bez većih teškoća mogu izdržati dan i pol korištenja, ako ste štedljiviji, isključite gomilu notifikacija i Always-on ekran, to se može rastegnuti i na dva dana.