SHENZHOU-22

Kina će 25. studenoga lansirati letjelicu bez ljudske posade

HINA
Čitanje članka: < 1 min
Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Kina će 25. studenog lansirati letjelicu Shenzhou-22 bez ljudske posade, objavila je u ponedjeljak kineska televizija CCTV

Letjelicu Shenzhou-22 šalje se na kinesku svemirsku postaju Tiangong da zamijeni letjelicu Shenzhou-21, koja se morala vratiti na Zemlju šest mjeseci prije roka nakon što je druga letjelica spojena na postaju bila oštećena.

Tiangong i tročlana kineska posada tako već 10 dana nemaju letjelicu za let, što se nije dogodilo od početka rada postaje potkraj 2022. 

Oštećena letjelica Shenzhou-20 mogla bi biti odvojena od svemirske postaje i spuštena iz orbite iznad Tihog oceana.

Shenzhou-22 će biti lansiran iz centra za lansiranje satelita Jiuquan na sjeverozapadu Kine, kao i sve ostale istoimene misije, objavila je Xinhua.

Ključna razlika je u tome što ovaj put letjelica neće imati ljudsku posadu jer na svemirskoj postaji na dulji rok mogu biti samo tri astronauta.

Shenzhou-23 s ljudskom posadom trebao bi biti lansiran negdje oko travnja iduće godine.

Zbog oštećenja letjelice Shenzhou-20, njezina posada morala je ostati na postaji dodatnih devet dana s posadom letjelice Shenzhou-21 koja je tek stigla, pa je postaja morala raditi s maksimalnim kapacitetom za šestero astronauta dulje od uobičajenog.

