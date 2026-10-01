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Kina izdala upute svojim izvoznicima: Bez divljanja cijenama i varanja kupaca

Piše Autostart,
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Kina izdala upute svojim izvoznicima: Bez divljanja cijenama i varanja kupaca
Zagreb: Svečano predstavljanje automobila BYD | Foto: Luka Antunac/PIXSELL/ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
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Dokumnt sadrži četiri poglavlja i 20 članaka te nosi naziv koji se može prevesti kao "Smjernice za tržišno natjecanje i usklađeno poslovanje automobilske industrije u inozemstvu

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Nevjerojatno brza ekspanzija kineskih proizvođača automobila po svijetu očito je počela zabrinjavati i vlasti u Pekingu. Kina je svojim automobilskim kompanijama izdala službene smjernice o tome kako bi se trebale ponašati na stranim tržištima, a među porukama su vrlo konkretna upozorenja. Kina upozorava da nema kaotičnih ratova cijenama, skrivenih troškova, obmanjujućeg oglašavanja i zanemarivanja kupaca nakon što im je automobil prodan.

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