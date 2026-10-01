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Tuner poznat po preradama Dacije napravio Porsche 944 karavan: Cijena je ogromna
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Njemački Carpoint, tvrtka koja je posljednjih godina postala poznata i po agresivnim preradama Dacije Duster i Bigster pod brendom Redust, sada je otišla u sasvim drugom smjeru. Napravili su Porsche 944 Shooting Brake, automobil koji izgleda kao da je mogao izaći iz Porscheove tvornice tijekom 1980-ih, ali nikada nije postojao u serijskoj proizvodnji.
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