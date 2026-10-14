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Kineske marke dobile hrpu nagrada na izboru za automobilski dizajn u Italiji

Piše Autostart,
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Kineske marke dobile hrpu nagrada na izboru za automobilski dizajn u Italiji
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Jedno od zanimljivijih priznanja osvojio je iCAUR V27, veliki hibridni SUV kineske grupacije Chery, koji je proglašen automobilom s najboljom unutrašnjošću u premium kategoriji

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Kineski proizvođači automobila dominirali su dodjelom dizajnerskih nagrada Torino Automotive Design Award (TADA) 2026., održanom u talijanskom Torinu. Priznanja su osvojili modeli marki iCAUR,Geely, Chery, GWM, Lepas, GAC dok je među rijetkim nekineskim dobitnicima bio Audi. Ipak, postoji važna posebnost ovog izbora. Riječ je o natjecanju posvećenom prvenstveno kineskim automobilima, a ne o usporedbi svih svjetskih proizvođača. U ovogodišnjem izboru sudjelovalo je čak 87 modela iz 46 kineskih marki, a pobjednike je odabrao žiri od deset talijanskih automobilskih novinara.

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