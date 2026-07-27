Obavijesti

Tech

Komentari 0
DENZA

Kineski odgovor na Neveru: Ovaj model će biti brži u svemu

Piše Autostart,
Čitanje članka: < 1 min
Kineski odgovor na Neveru: Ovaj model će biti brži u svemu
Foto: BYD
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Denza Z premijerno je predstavljena na Festivalu brzine u Goodwoodu, a uz osnovni Coupé najavljeni su Spider, Racing i ekstremni Special Edition

Admiral

BYD-ova premium marka Denza krenula je s testiranjima jednog od najekstremnijih električnih automobila dosad. Prototip modela Z Special Edition snimljen je na Nürburgring Nordschleifeu, gdje bi već ove jeseni trebao pokušati postaviti novi rekord kruga. S više od 2000 KS, ubrzanjem do 100 km/h kraćim od 1,7 sekundi i aerodinamikom dostojnom pravog trkaćeg prototipa, kineski automobil mogao bi ozbiljno ugroziti gotovo sve rekorde koje još drži Rimac Nevera R.

Pročitajte više na Autostartu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Musk: 'Novac neće biti bitan za 10 godina. Užasavam se AI-ja!'
JEZIVO PREDVIĐANJE

Musk: 'Novac neće biti bitan za 10 godina. Užasavam se AI-ja!'

Musk šokira: AI će, kaže, ukinuti posao, siromaštvo i novac, ali i otvoriti pitanje smisla života uz 20% šanse za katastrofu
Xiaomijev hit s dva ekrana ove godine bi trebao stići u Europu
VELIKA PROMJENA

Xiaomijev hit s dva ekrana ove godine bi trebao stići u Europu

Ovaj potez je važan jer 18 Pro donosi i sekundarni zaslon na poleđini, značajku koja je izazvala veliko zanimanje na modelu 17 Pro, ali i razočaranje jer je ostala ograničena na Kinu
Nevjerojatna snimka se širi: Ovom električnom autu je ispao motor, ali on i dalje vozi...
VIDEO

Nevjerojatna snimka se širi: Ovom električnom autu je ispao motor, ali on i dalje vozi...

natoč prizoru koji izgleda kao posljedica katastrofalnog kvara, SUV je i dalje mogao voziti. Snimka je odmah pokrenula rasprave o kvaliteti kineskih automobila

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026