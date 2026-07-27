Denza Z premijerno je predstavljena na Festivalu brzine u Goodwoodu, a uz osnovni Coupé najavljeni su Spider, Racing i ekstremni Special Edition
DENZA
Kineski odgovor na Neveru: Ovaj model će biti brži u svemu
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BYD-ova premium marka Denza krenula je s testiranjima jednog od najekstremnijih električnih automobila dosad. Prototip modela Z Special Edition snimljen je na Nürburgring Nordschleifeu, gdje bi već ove jeseni trebao pokušati postaviti novi rekord kruga. S više od 2000 KS, ubrzanjem do 100 km/h kraćim od 1,7 sekundi i aerodinamikom dostojnom pravog trkaćeg prototipa, kineski automobil mogao bi ozbiljno ugroziti gotovo sve rekorde koje još drži Rimac Nevera R.
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