Kinezi u Hrvatskoj prodali više od Mercedesa, Forda, Mazde! Na vrhu je trio nedodirljivih

Promocija plus objavila je analizu prodaje u prvih 10 mjeseci. Škoda, Volkswagen i Opel drže gotovo 35% udjela novih auta. Zanimljivo je gdje su kineski auti. Kad se zbroje svi novi 2025. (BYD, Forthing, MG i Geely) dođe se do brojke od 2098 i činjenice da su Kinezi prodali više od Forda, Peugeota, Citroena, Mercedesa, Mazde... Što je impresivno, s obzirom da su do prije koju godinu u toj rubrici imali nulu ili blizu nule. Kod električnih je to još impresivnije, tu Kinezi drže 17,66 posto tržišta!
Škoda je u 2025. na prvom mjestu po prodaji novih automobila sa 8259 komada što je 13,65 posto tržišta. Drugi je Volkswagen sa 7404 primjerka, a treći Opel koji je u prvih 10 mjeseci prodao 5482 komada
Što se tiče modela, Škoda Octavia je tu prva s 305 komada. Volkswagen T-Cross je drugi s 235, a Opel Mokka treća sa 185 prodanih modela
Ono što je zanimljivo je gdje su kineski auti po pitanju prodaje u 2025.
Kad se zbroje svi novoregistrirani u 2025. (BYD, Forthing, MG i Geely), to je 2098.
Kinezi su u prvih 10 mjeseci ove godine zajedno prodali više od Forda, Peugeota, Citroena, Mercedesa, Mazde... Što je impresivno, s obzirom da su do prije koju godinu u toj rubrici imali nulu ili blizu nule.
Najbolji među Kinezima je Geely koji je prodao 791 auto u prvih 10 mjeseci. Prednjači njihov atraktivni model Geely Coolray. Geely je inače vlasnik Volva.
MG je prodao 655 automobila 2025. godine
Forthing T5 Evo iza kojeg je kineski div Dongfeng je na 394 prodana primjerka
BYD koji je tek nedavno stigao je već na 258 automobila
Što se tiče električnih automobila, Kinezi su tu još impresivniji (Na slici je XPeng G6 - električni SUV srednje veličine koji može prijeći do 570 km u WLTP ciklusu i postići 0-100 km/h za oko 6,2 sekunde u Long Range verziji)
U prvih 10 mjeseci BYD je prodao 138 komada, MG 16, Lynk & Co 6, Leapmotor 3, Dongfeng 3, Rariro 2, Geely 3, Omoda 1, Xpeng 1, Voyah 1. To je 17,66 posto tržišta ili 174 od 985 novoregistriranih električnih automobila
Omoda 5 - prodaje se kao EV ili hibrid. Nudi širok paket tehnologije, a cijena je između 23.990 i 24.900 eura
Geely Starray - SUV srednje klase koji se prodaje za 34.990 eura. Ima vrlo bogatu opremu koja garantira luksuzno iskustvo
MG 3 - Kompaktan gradski auto koji je relativno novi na tržištu ali ima ogroman potencijal
BYD Dolphin Surf - Relativno novi kineski EV na tržištu, ali s ogromnim potencijalom da se nametne kao najpopularniji gradski auto.
Saic Motor - Najrašireniji kineski brend kod nas, s miksom benzinskih, hibridnih i električnih modela (MG4, MG ZS Hybrid+, MG3 Hybrid+…).
Lynk&CO - Geelyjev brend s europskim pristupom i PHEV 01. Model je plug-in hibrid električno vozilo.
BYD - Globalni EV gigant prisutan u Hrvatskoj; u ponudi su Seal (na slici), Seal U, Sealion 7 i Dolphin Surf.
MG HS - Jedan od popularnijih SUV-ova na hrvatskom i svjetskom tržištu
Seres - linija električnih automobila s modelima Seres 3 i Seres 5. Naglasak na jednostavnoj ponudi i SUV obliku
Dongfeng - Dongfengov brend ušao s T5 EVO i monovolumenom U-Tour. Privlači kupce omjerom opreme i cijene
MG ZS - Nova verzija SUV-a koji je prošle godine bio najprodavaniji u Hrvatskoj
