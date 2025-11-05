Obavijesti

NAJPRODAVANIJI AUTI 2025.

Kinezi u Hrvatskoj prodali više od Mercedesa, Forda, Mazde! Na vrhu je trio nedodirljivih

Promocija plus objavila je analizu prodaje u prvih 10 mjeseci. Škoda, Volkswagen i Opel drže gotovo 35% udjela novih auta. Zanimljivo je gdje su kineski auti. Kad se zbroje svi novi 2025. (BYD, Forthing, MG i Geely) dođe se do brojke od 2098 i činjenice da su Kinezi prodali više od Forda, Peugeota, Citroena, Mercedesa, Mazde... Što je impresivno, s obzirom da su do prije koju godinu u toj rubrici imali nulu ili blizu nule. Kod električnih je to još impresivnije, tu Kinezi drže 17,66 posto tržišta!
