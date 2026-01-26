Vladin robot Tonka ima braću u Srbiji! Zovu se Toša i Goša!

Robot marke Vandri, čija je cijena 12.000 eura, a koji se pojavio na okruglom stolu Vlade RH, zapravo je ista sprava kakvom se hvali kralj srpskih realiyja Željko Mitrović. Srpska se Tonka zove Toša, a često se pojavljuje u paru s drugim robotom Goša te Mitroviću služi za promociju njegova showa Elita 9.

U kuću su, na zaprepaštenje milijuna gledatelja, početkom rujna ušla dva robota pokrenuvši eksperiment koji je Balkan ostavio bez teksta i pokrenuo žustru raspravu.

Društvene mreže i forumi gorjeli su od komentara. "Zar smo spali na to da gledamo robote umjesto ljudi?" i "Dotaknuli smo dno. Potpuno su uništili autentičnost!" bili su samo neki od komentara gledatelja. Ipak, postojao je i dio publike koji je bio zaintrigiran inovacijom.

Robot Toša predstavljen je kao glavna zvijezda ovog tehnološkog eksperimenta. S IQ-om od 212, ovaj humanoidni robot sposoban je trčati i hodati kontinuirano 12 kilometara, a Mitrović je najavio da će naučiti plesati i boksati. Toša nije obična 'mašina' - on je programiran da zna sve o svakom natjecatelju showa i prikuplja informacije s interneta svakih pet sekundi.

Njegov 'brat sa sela' Goša ima nešto drugačiju ulogu u produkciji. Dok će Toša biti ravnopravan natjecatelj koji se ipak neće boriti za glavnu nagradu, Goša će biti dio produkcijskog tima. Mitrović je objasnio da "krv nije voda" i da braća nevjerojatno nalikuju, a posebno je istaknuo njihov talent za ples.