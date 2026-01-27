King ICT-u prihodi lani 175 mil. eura, rast očekuju i ove godine. Planiraju i dalje razvoj dronova

Unatoč globalnim gospodarskim i geopolitičkim izazovima, IT sektor u 2025. nastavio je snažan rast, potaknut digitalizacijom i razvojem umjetne inteligencije. U takvom okruženju KING ICT je u 2025. godini ostvario nekonsolidirane prihode od 175 milijuna eura, što predstavlja rast od oko 30 posto u odnosu na prethodnu godinu, izvijestili su u utorka iz kompanije.

Prema navodima kompanije, rast prihoda pratila je i stabilna profitabilnost te daljnje jačanje tržišne pozicije u Hrvatskoj i inozemstvu. Poslovnu godinu obilježila je realizacija složenih projekata u području javne sigurnosti, obrane, kibernetičke sigurnosti i zaštite kritične infrastrukture.

- Poslovnu godinu zaključili smo uz snažan rast prihoda, profitabilnosti i broja zaposlenih, uz ispunjenje svih ugovornih obveza i uspješnu isporuku kompleksnih projekata - izjavio je Plamenko Barišić, predsjednik Uprave KING ICT-a.

Fokus na Benelux, zapadnu Europu i regionalno širenje

Tijekom 2025. KING ICT je dodatno ojačao prisutnost na tržištu Beneluxa te produbio suradnju s NATO institucijama, uključujući NATO Communications and Information Agency (NCIA) i NATO Support and Procurement Agency (NSPA). U okviru tih suradnji ugovorena su rješenja iz područja mrežne i kibernetičke sigurnosti te IT infrastrukture. Uz Hrvatsku i tržišta regije, zapadna Europa ostaje jedno od ključnih područja rasta. Kompanija planira dodatno jačanje regionalne prisutnosti kroz postojeće urede u Sarajevu, Skopju i Beogradu, kao i otvaranje ureda u Sloveniji, gdje već ostvaruje značajan dio poslovanja.

Objedinjavanje softverskog poslovanja i razvoj novih tehnologija

U 2025. dovršeno je objedinjavanje softverskih aktivnosti KING ICT-a, Omega Softwarea i Aktivisa u novu tvrtku Abysalto. Ta tvrtka danas zapošljava oko 400 stručnjaka i ima važnu ulogu u razvoju softverskih rješenja i primjeni umjetne inteligencije, koju iz KING ICT-a ističu kao jednog od ključnih pokretača rasta IT sektora.

Abysalto je dio šireg ekosustava KING ICT Grupe, koja ukupno zapošljava više od 860 ljudi, a u idućih pet godina planira značajno povećanje broja zaposlenih, osobito u softverskom segmentu.

Poseban razvojni iskorak ostvaren je i kroz tvrtku Planet IX, koja se bavi razvojem dronova za civilnu primjenu, uključujući snimanje i analizu poljoprivrednih i šumskih područja, prikupljanje podataka te razvoj teretnih dronova, za koje u kompaniji vide značajan potencijal primjene u Hrvatskoj i inozemstvu.

Veliki infrastrukturni i digitalni projekti u Hrvatskoj

Na domaćem tržištu KING ICT je tijekom godine sudjelovao u nizu velikih infrastrukturnih i digitalnih projekata. Među njima su modernizacija IT i mrežne infrastrukture Hrvatske kontrole zračne plovidbe i Zračne luke Zadar, implementacija Cyber Threat Intelligence (CTI) rješenja za FINA-u, Network Detection & Response (NDR) rješenja za Weidmann na više međunarodnih lokacija, kao i isporuka HCI rješenja za RIMAC TECHNOLOGY te modernizacija mrežne infrastrukture za Raiffeisenbank Hrvatska.

U području javnih sustava realizirani su i projekti poput VEPAR-a za Hrvatske vode, jednog od najvećih hidroloških projekata u Europi, dovršetka Inteligentnog transportnog sustava u Splitu, implementacije SAP S/4HANA sustava za Zagrebački holding te nastavka SAP ERP projekta za Hrvatske šume. Završen je i projekt modernizacije sustava eMatica za CARNET, kao i nadogradnja državne mreže HITRONet.

KING ICT je u 2025. uspješno projektirao i izgradio podatkovni centar za Agenciju za komercijalnu djelatnost (AKD) u Svetoj Nedelji, certificiran prema Uptime Institute Tier III standardu.

Pogled prema 2026.: umjereni optimizam i jasni ciljevi

Za 2026. godinu iz KING ICT-a procjenjuju rast prihoda od oko 10 posto. Više od 50 posto planiranih prihoda već je ugovoreno, u vrijednosti većoj od 100 milijuna eura. Dugoročni cilj kompanije je u idućih pet godina udvostručiti prihode, investicije, broj zaposlenih te razmotriti moguće akvizicije.

Istodobno, u kompaniji upozoravaju na rizike koje donose geopolitičke napetosti, rast troškova nabave IT opreme i energetski izazovi, no fokus ostaje na razvoju specijaliziranih rješenja u području kibernetičke sigurnosti, digitalne infrastrukture, podatkovnih centara, pametnog prometa i obrambenog sektora.

Zbog rasta poslovanja, KING ICT je dodatno ojačao Upravu, kojoj se uz predsjednika Plamenka Barišića pridružuju Dinko Vranješ, Ivan Jaić te Kristina Alebić, zadužena za financije.