REVOLUCIJA U PROGNOZI

Znanstvenici razvili AI Vakulu: Predviđa oluje 4 sata unaprijed

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Tim hongkonških znanstvenika razvio je sustav za vremensku prognozu DDMS koji koristi tehnologiju umjetne inteligencije (AI) kako bi predviđao oluje i obilne kiše do četiri sata prije nego što do njih dođe, što je dosad bilo moguće u razdoblju od 20 minuta do dva sata unaprijed

Sustav će pomoći vladama i hitnim službama da učinkovitije odgovore na sve češće ekstremne vremenske nepogode povezane s klimatskim promjenama, kazao je tim hongkonškog sveučilišta znanosti i tehnologije (HKUST) u srijedu.

Znanstvenici iz Hong Konga lansiraju alat umjetne inteligencije koji udvostručuje vrijeme upozorenja na ekstremne vremenske uvjete 03:17
Znanstvenici iz Hong Konga lansiraju alat umjetne inteligencije koji udvostručuje vrijeme upozorenja na ekstremne vremenske uvjete | Video: 24sata/reuters

"Nadamo se da ćemo moći koristiti AI i satelitske podatke za poboljšanje predviđanja ekstremnog vremena ne bismo li bili bolje pripremljeni", kazala je Su Hui, profesorica sveučilišnog odjela za građevinarstvo i okoliš, koja je predvodila projekt.

Svrha sustava je predvidjeti obilne kiše, rekla je Su na tiskovnoj konferenciji sazvanoj kako bi se opisao rad objavljen u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences u prosincu.

Razvijen u suradnji s kineskim meteorološkim vlastima, sustav ažurira svoja predviđanja svakih 15 minuta te je povećao točnost za preko 15 posto, kazao je tim.

Njihov rad je ključan za Hong Kong i Kinu koji su se 2025. suočili s natprosječno velikim brojem tajfuna i kiša, kazali su znanstvenici.

Grad je prošle godine pet puta izdao najviše upozorenje zbog kiša, a drugo najviše upozorenje 16 puta, što se dosad nije dogodilo, kazale su hongkonške meteorološke vlasti koje zajedno s kineskima rade na primjeni novog modela u svoje prognoze.

DDMS je treniran podacima o temperaturi koje je između 2018. i 2021. prikupio kineski satelit Fengyun-4.

Sateliti mogu detektirati nastajanje oblake ranije od drugih sustava za predviđanje poput radara, dodala je Su.

