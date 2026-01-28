Ovo je 11 besplatnih aplikacija, mogu sve kao i one koje plaćate

Obavijesti

Plaćene aplikacije često zvuče kao sigurniji izbor, ali u praksi nije uvijek tako. Postoje besplatni alati koji su godinama standard u svojoj kategoriji, bez reklama, bez ‘trial expired’ poruka i bez sitnih ograničenja. Donosimo listu provjerenih opcija koje mogu zamijeniti popularne ‘premium’ aplikacije u svakodnevnom radu. Neke su open source, neke su besplatne jer zarađuju na poslovnim korisnicima, ali za većinu ljudi rade posao bez plaćanja.
‘VLC’ (video i glazba) Pušta praktički sve formate i radi na gotovo svim platformama, bez reklama i bez ‘pro’ verzije. Ako imate instalirana tri playera “za svaki slučaj”, često vam je dovoljan samo ovaj. | Foto: VLC
