Ovo je 11 besplatnih aplikacija, mogu sve kao i one koje plaćate

Plaćene aplikacije često zvuče kao sigurniji izbor, ali u praksi nije uvijek tako. Postoje besplatni alati koji su godinama standard u svojoj kategoriji, bez reklama, bez ‘trial expired’ poruka i bez sitnih ograničenja. Donosimo listu provjerenih opcija koje mogu zamijeniti popularne ‘premium’ aplikacije u svakodnevnom radu. Neke su open source, neke su besplatne jer zarađuju na poslovnim korisnicima, ali za većinu ljudi rade posao bez plaćanja.
‘VLC’ (video i glazba)
Pušta praktički sve formate i radi na gotovo svim platformama, bez reklama i bez ‘pro’ verzije. Ako imate instalirana tri playera “za svaki slučaj”, često vam je dovoljan samo ovaj.
| Foto: VLC
‘VLC’ (video i glazba)
Pušta praktički sve formate i radi na gotovo svim platformama, bez reklama i bez ‘pro’ verzije. Ako imate instalirana tri playera “za svaki slučaj”, često vam je dovoljan samo ovaj. |
Foto: VLC
‘VLC’ (video i glazba)
Pušta praktički sve formate i radi na gotovo svim platformama, bez reklama i bez ‘pro’ verzije. Ako imate instalirana tri playera “za svaki slučaj”, često vam je dovoljan samo ovaj.
| Foto: VLC
‘Bitwarden’ (lozinke)
Besplatno daje sinkronizaciju i neograničen broj lozinki na neograničenom broju uređaja. BGR ga izdvaja kao opciju koja za većinu ljudi pokrije ono što se inače plaća kod konkurencije.
| Foto: Bitwarden
‘7-Zip’ (zip, rar i arhive)
Ako vam je dosta WinRAR poruka i sličnih fora, 7-Zip je “instaliraj i zaboravi”. Ima i AES-256 enkripciju te solidan omjer kompresije.
| Foto: Wikipedia
‘Audacity’ (audio editiranje)
Za rezanje, čišćenje i osnovnu obradu zvuka Audacity je i dalje klasika. Službeno se opisuje kao besplatan, open source multi-track editor i snimač.
| Foto: Audacity
‘Krita’ (crtanje i digitalno slikanje)
Za ilustracije i digitalno slikanje mnogima je lakša i “prirodnija” od foto editora, a besplatna je. Lifewire je navodi kao jednu od jačih free opcija za umjetnike.
| Foto: Krita
‘Inkscape’ (vektori, logo, ilustracije)
Ako vam treba alternativa Illustratoru za SVG, ikone ili jednostavne vizuale, Inkscape je jedna od najpoznatijih besplatnih opcija. Opisan je kao profesionalni vektorski alat i open source projekt.
| Foto: Inkscape
‘GIMP’ (obrada fotografija)
Za klasične stvari poput retuša, izrezivanja, slojeva i exporta, GIMP je ozbiljan alat i radi na svim većim platformama. Službeno se vodi kao ‘free and open source’ editor slika.
| Foto: GIMP
‘LibreOffice’ (dokumenti, tablice, prezentacije)
Ako želite Word i Excel bez pretplate, LibreOffice je najčešći izbor jer otvara i sprema Microsoft formate. Projekt ga i službeno pozicionira kao ‘free and private’ uredski paket kompatibilan s Office datotekama.
| Foto: LibreOffice
‘OBS Studio’ (snimanje ekrana i streaming)
Besplatan je i open source, a koriste ga i streameri i ljudi koji samo snimaju tutoriale ili prezentacije. OBS službeno navodi da nema watermark ni ograničenja i može se koristiti i komercijalno.
| Foto: OBS project
‘DaVinci Resolve’ (video montaža)
Besplatna verzija je dovoljno jaka za većinu kreatora i nema watermark ni “odrezane” ključne funkcije. BGR ga otvoreno stavlja kao konkurenciju Premiereu i sličnima.
| Foto: Youtube/Screenshoot
‘Blender’ (3D, animacija, VFX)
Kompletan 3D paket u jednoj aplikaciji, od modeliranja do rendera i animacije. BGR ga navodi kao primjer kako free alat može biti ozbiljna industrijska priča.
| Foto: Blender