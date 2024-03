Koliko je umjetna inteligencija inteligentna? 'AI treba puno veću primjenu u poslovanju'

Treba li nas brinuti umjetna inteligencija, može li ljudima oduzeti poslove, razviti svijest i postati samostalna? Koliko je zapravo umjetna? Odgovore na ta i druga pitanja u sklopu meetupa Sofascore Stadium ovaj utorak na zagrebačkim Vrbanima ponudili su neki od vodećih stručnjaka na tu temu. Govorili su o primjeni rješenja u kompanijama, regulativi i prilikama koje se otvaraju razdvojem tehnologije.

Danas se jako malo priča o sigurnosti AI-ja, upozorio je Karlo Knežević iz Sofascorea.

- AI Act dobar je pokušaj da se regulira utjecaj umjetne inteligencije, odnosno razina rizika s obzirom na njenu primjenu, no i dalje je to skup lijepih želja. Sad su svi uzbuđeni oko AI-ja, kompanije to koriste godinama. Fenomen je to o kojem ljudi ne znaju puno, prisutan je i određeni strah, a to je uvijek plodno tlo za hype - rekao je voditelj tima za umjetnu inteligenciju u domaćoj sportskoj IT tvrtki.

Što ako regulacija umjetne inteligencije spriječi inovaciju?

- Vrijeme je da prestanemo samo govoriti o umjetnoj inteligenciji, treba krenuti s implementacijom njenih rješenja i alata kroz razne industrije. To će biti najveća promjena koju će doživjeti poslovni ekosustav. Dobre strane njihove primjene osjeti nekolicina naših kompanija, ali vrijeme je da AI doživi puno širu primjenu s ciljem optimizacije poslovanja - kazala je Martina Silov, predsjednica udruge CroAI.

A hoćemo li ikad doživjeti tu promjenu?

- AI je već sad u jako velikom broju hrvatskih firmi kojima njeni alati poboljšavaju poslovanje. U hrvatskom poslovnom svijetu postoji želja, ali uvođenje alata AI težak je i spor proces - rekao je suosnivač startupa RDNM i Unicorn Backgrounda Bernard Ivezić.

Sofascore Stadium nekoliko puta godišnje analizirat će aktualna pitanja i probleme iz svijeta tehnologije, sporta i digitalnog proizvoda.

