SURADNJA S INFOBIPOM

Končar razvio svog AI asistenta

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 1 min
Novi AI asistent osmišljen je kao napredni informacijski alat koji posjetiteljima omogućuje brz i precizan uvid u provjerene podatke o Končaru

Končar je u suradnji s Infobipom razvio svog prvog digitalnog asistenta temeljenog na umjetnoj inteligenciji, namijenjenog učinkovitijem predstavljanju Grupe na globalnim sajmovima i konferencijama.

Novi AI asistent osmišljen je kao napredni informacijski alat koji posjetiteljima omogućuje brz i precizan uvid u provjerene podatke o Končaru, od područja poslovanja, ključnih projekata i financijskih pokazatelja do aktualnih vijesti i informacija o rukovodstvu. Asistent je izravno povezan s mrežnim stranicama i službenim bazama podataka Grupe, čime se osigurava točnost i vjerodostojnost informacija koje korisnicima pruža.

Končar, najveći hrvatski neto izvoznik prisutan na 130 tržišta diljem svijeta, godišnje sudjeluje na više od 30 međunarodnih sajmova i skupova. Kako bi dodatno unaprijedio prezentaciju svojih rješenja i tehnoloških inovacija, kompanija je u realizaciju projekta uključila Infobip i agenciju WoomAI.

- Neprekidno pratimo tehnološke trendove i ulažemo u inovacije koje donose stvarnu vrijednost korisnicima i društvu. Lansiranjem AI asistenta činimo novi iskorak u digitalnoj transformaciji i unaprjeđujemo korisničko iskustvo. Umjetna inteligencija ima ogroman potencijal, ali i odgovornost, pa posebno mlade pozivamo na edukaciju i etički pristup korištenju AI tehnologija", izjavila je Vlatka Kamenić Jagodić - direktorica Sektora marketinga i korporativnih komunikacija Končara.

Razvoj rješenja vodio je Infobip, globalna IT i telekomunikacijska tvrtka poznata po vlastitim AI platformama i komunikacijskim tehnologijama.

"Ova suradnja konkretan je primjer primjene Infobipove stručnosti u području umjetne inteligencije u industrijskom sektoru. Glavni cilj bio je izgraditi asistenta koji se temelji isključivo na točnim i provjerenim informacijama, čime se štiti vjerodostojnost komunikacije i reputacija kompanije", naglasio je Ervin Jagatić, direktor za razvoj umjetne inteligencije u Infobipu.

U Končaru ističu kako razvoj vlastitog AI asistenta nije samo tehnološki napredak, već i doprinos stvaranju pouzdanijih i odgovornijih AI sustava za poslovne primjene. U skladu s načelima društveno odgovornog poslovanja, Končar i Infobip razmatraju i pokretanje zajedničkog projekta usmjerenog na edukaciju mladih o odgovornom korištenju umjetne inteligencije.

