Konferencija o obrazovanju: Što donosi diploma u Hrvatskoj

Bliži se kraj još jedne školske godine i početak novog životnog razdoblja za maturante i osmaše.

A što im donosi nastavak školovanja i poslovna budućnost? Koliko onih koji se ne spremaju na fakultete već traži smještaj u Irskoj, a koliko onih koji planiraju najesen postati brucoši nisu sigurni hoće li uopće imati posla za pet godina?

Što država nudi dvadesetogodišnjacima?

Pitanja su to koja ćemo postaviti sudionicima i gostima novog izdanja najveće konferencije o obrazovanju u organizaciji 24sata i partnera, u ponedjeljak 28. svibnja u Obrtničkoj komori Zagreb. Treća konferencija “Bolje obrazovanje, bolja Hrvatska” kroz tri panela posvećena poslovima budućnosti, financijskoj pismenosti i zapošljavanju mladih ovaj put će biti posvećena upravo generacijama od 18. do 25. godine, onima koji trebaju postati stroj zamašnjak hrvatskog gospodarstva u sljedećem desetljeću. No što njima država i ovo društvo nude kako bi trud i novac koji su uložili u svoje školovanje oplodili dobrim poslom i dugoročnom perspektivom ovdje, u Hrvatskoj?

Odgovore će pružiti najveći hrvatski stručnjaci za obrazovanje, znanstvenici, poduzetnici, veliki poslodavci, ali i predstavnici mlade generacije. Dođite i poslušajte što imaju za reći.

