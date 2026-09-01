Korisnici PlayStationa mogli bi dobiti dio bogate odštete

Korisnici PlayStationa u Sjedinjenim Američkim Državama uskoro bi mogli imati pravo na dio odštete iz nagodbe u grupnoj tužbi vrijedne 7,85 milijuna dolara. Tvrtka Sony Interactive Entertainment pristala je na nagodbu nakon optužbi da je kršila protumonopolske zakone i tjerala korisnike da plaćaju više cijene za digitalne igre.

Optužbe za kršenje zakona o tržišnom natjecanju

U središtu grupne tužbe, poznate kao Caccuri v. Sony Interactive Entertainment, nalazi se tvrdnja da je Sony nezakonito stvorio monopol na tržištu digitalnih PlayStation igara. Tužitelji navode da je ključan potez bila Sonyjeva odluka iz 2019. godine da prestane dopuštati vanjskim trgovcima, poput Amazona ili drugih prodavača digitalnih ključeva, prodaju vaučera za specifične digitalne igre. Taj je potez, prema tužbi, eliminirao konkurenciju i prisilio igrače da digitalne verzije igara kupuju isključivo putem službenog PlayStation Storea, često po višim cijenama.

Ova tema postala je još aktualnija posljednjih mjeseci s obzirom na Sonyjeve planove o potpunom prelasku na digitalnu distribuciju i napuštanju tržišta fizičkih medija do 2028. godine. Igrači su zabrinuti da će takav razvoj događaja dodatno ojačati Sonyjev monopol i ograničiti njihov izbor.

Nagodba i isplata korisnicima

Iako Sony i dalje poriče bilo kakve nezakonite radnje te odbacuje tvrdnje da je oštetio svoje korisnike, tvrtka je pristala na nagodbu kako bi izbjegla daljnje troškove i neizvjesnost sudskog postupka. Sud još nije donio odluku o tome je li tvrtka doista prekršila zakon, ali je preliminarno odobrio nagodbu u iznosu od 7,85 milijuna dolara. Konačno ročište za odobrenje nagodbe zakazano je za 15. listopada, kada će se odlučiti o načinu raspodjele sredstava, potvrditi konačan iznos i pokriti odvjetničke troškove.

Tko ima pravo na odštetu?

Pravo na dio odštete mogli bi imati građani Sjedinjenih Američkih Država koji su kupili određene digitalne igre putem PlayStation Storea u razdoblju između prvog travnja 2019. i 31. prosinca 2023. godine. Kvalificiranim korisnicima s aktivnim PSN računom sredstva bi trebala biti uplaćena izravno na račun. Oni koji su u međuvremenu deaktivirali svoje račune mogu zatražiti isplatu u gotovini slanjem dokaza o kupnji na službenu e-mail adresu nagodbe.

Kao što je uobičajeno kod ovakvih grupnih tužbi, točan iznos koji će pojedinci dobiti neće biti poznat dok isplate ne započnu. Vjerojatno će se raditi o svega nekoliko dolara, no kako se navodi u originalnom članku, besplatan novac je besplatan novac.

Problemi se gomilaju i izvan SAD-a

Ovo nije jedini pravni problem s kojim se Sony suočava. U Ujedinjenom Kraljevstvu u tijeku je znatno veća tužba, teška čak dvije milijarde funti (oko 2,7 milijardi dolara), a obuhvaća gotovo 12,2 milijuna britanskih korisnika. U toj se tužbi Sony optužuje da zloupotrebljava svoj dominantan položaj na tržištu naplaćivanjem provizije od 30 posto na sve digitalne prodaje, što dovodi do "otimanja novca" od potrošača. U međuvremenu, u jednoj drugoj tužbi u Kaliforniji, PlayStation je priznao da igrači zapravo ne posjeduju svoje digitalne igre. Iako u uvjetima korištenja često stoji pojam "licenca", ovo priznanje loše odjekuje u javnosti u trenutku dok se tvrtka priprema za potpuno digitalnu budućnost.

