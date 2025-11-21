Obavijesti

OGROMNI TROŠKOVI

Koristite Soru? Onda pomažete OpenAI-ju 'spaliti' gotovo 15 milijuna dolara svakog dana

Piše Tin Žigić,
Koristite Soru? Onda pomažete OpenAI-ju 'spaliti' gotovo 15 milijuna dolara svakog dana
Nova analiza Forbesa procjenjuje da OpenAI svaki dan potroši i do 15 milijuna dolara samo na generiranje Sora AI videa, što je više od pet milijardi dolara godišnje.

Forbes piše da je riječ o gruboj procjeni temeljnoj na kombinaciji poznatih podataka i pretpostavki: cijeni najma GPU-a, efikasnosti modela, broju korisnika i broju videa koje oni svakodnevno generiraju. Prema toj računici, jedan Sora video od 10 sekundi OpenAI stoji oko 1,30 dolara računalnog vremena, a ako milijuni korisnika svaki dan izbacuju serije klipova, ukupni račun dolazi do oko 15 milijuna dolara dnevno, odnosno oko 5,4 milijarde godišnje.

Forbes uz pomoć analitičara procjenjuje i da bi to moglo biti više od četvrtine ukupnog godišnjeg prihoda kompanije, što dodatno otvara pitanje održivosti. OpenAI nije želio komentirati izračune, ali je šef Sora tima Bill Peebles krajem listopada na X-u sam napisao da je “ekonomija trenutačno potpuno neodrživa”. Drugim riječima, troškovi za sada daleko nadmašuju ono što Sora donosi u blagajnu. 

Problem je i to što je Sora aplikacija u startu široko dostupna i u osnovnoj verziji uglavnom besplatna, pa korisnici generiraju hrpu kratkih, memolikih videa, dok sav teret računalne infrastrukture pada na OpenAI. Kritičari zato Soru opisuju kao “AI slop factory” koja internet puni jeftinim sadržajem, dok tvrtka za svaki takav klip plaća ozbiljan iznos cloud resursa.

Kao jedan od mogućih izlaza spominju se skuplji “pro” paketi, kombinacija pretplate i nekog oblika oglašavanja ili jače guranje Sore kroz poslovne klijente, ali zasad ništa od toga nije jasno definirano. Dok se ne pojavi održiv poslovni model, ostaje dojam da OpenAI agresivno gura Soru da zauzme tržište, uz vrlo skupu ulaznicu koja po Forbesovoj računici svaki dan pojede još jedan veliki komad njihovog budžeta.

