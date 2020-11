Kraj za benzince, dizelaše ali i hibride u Velikoj Britaniji

Britanski premijer je najavio da će benzinske i dizelske aute zabraniti čak 10 godina ranije od planiranog, već 2030. godine. Neki hibridi smjeti će se prodavati do 2035. godine

<p>Britanski premijer Boris Johnson najavio je zabranu dizelskih, benzinskih ali i hibridnih automobila već od 2030. godine. Prema ranijim planovima zabrana je trebala stupiti na snagu 2040. godine.</p><p>Potpuno će se zabraniti prodaja novih auta na benzin i dizel, dok će hibridi moći ostati u prodaji do 2035. pod uvjetom da određenu udaljenost mogu prevaliti samo na struju. To bi značilo da se zapravo radi samo o plug in hibridima.</p><p>Od 2035. u Velikoj Britaniji kupci će smjeti kupiti još samo nove električne automobile ili automobile s gorivim ćelijama i pogonom na vodik. </p><p>I Nijemci su odlučili napraviti novi korak pri zaštiti zdravlja i okoliša od ispušnih plinova automobila. Od početka iduće godine u centru Frankfurta smjet će se voziti samo 40 km/h umjesto dosadašnjih 50 km/h. Ograničenje je uvedeno zbog poboljšanja kvalitete zraka, a već su ga najavili i drugi gradovi u Njemačkoj. Brzinom 40 km/h morat će voziti i električni automobili, bez obzira na to što oni ne ispuštaju ispušne plinove. <br/> </p>