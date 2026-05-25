Kultni Red Dead Redemption 2 sad je treća najprodavanija igra ikad, a evo i cijele ljestvice
U svijetu videoigara kojim dominiraju brzi trendovi i neprestana borba za pažnju igrača, rijetki su naslovi koji uspiju ostati relevantni godinama nakon izlaska. Jedan od takvih fenomena je Rockstarov epski vestern RDR 2, koji je upravo ostvario povijesni uspjeh. Prema posljednjem financijskom izvješću tvrtke Take-Two Interactive, ova akcijska avantura službeno je postala treća najprodavanija videoigra svih vremena, s nevjerojatnih 85 milijuna prodanih primjeraka diljem svijeta. Ovim postignućem, priča o odmetniku Arthuru Morganu prestigla je legendarni Wii Sports, igru koja je definirala čitavu jednu generaciju konzola. To je fascinantan podvig za igru iz 2018. godine, koja dokazuje da vrhunska kvaliteta i duboka priča imaju snagu koja nadilazi vrijeme i marketinške cikluse.
Minecraft
S više od 300 milijuna prodanih primjeraka, Mojangov sandbox fenomen je neosporni vladar. Igra koja igračima daje alate da grade svjetove iz svoje mašte nadišla je granice videoigre i postala globalni kulturni brand. Njena jednostavnost i beskrajna kreativnost osigurali su joj dugovječnost i popularnost na doslovno svakoj platformi. | Foto: Microsoft