POVIJESNI USPJEH VESTERNA Kultni Red Dead Redemption 2 sad je treća najprodavanija igra ikad, a evo i cijele ljestvice

U svijetu videoigara kojim dominiraju brzi trendovi i neprestana borba za pažnju igrača, rijetki su naslovi koji uspiju ostati relevantni godinama nakon izlaska. Jedan od takvih fenomena je Rockstarov epski vestern RDR 2, koji je upravo ostvario povijesni uspjeh. Prema posljednjem financijskom izvješću tvrtke Take-Two Interactive, ova akcijska avantura službeno je postala treća najprodavanija videoigra svih vremena, s nevjerojatnih 85 milijuna prodanih primjeraka diljem svijeta. Ovim postignućem, priča o odmetniku Arthuru Morganu prestigla je legendarni Wii Sports, igru koja je definirala čitavu jednu generaciju konzola. To je fascinantan podvig za igru iz 2018. godine, koja dokazuje da vrhunska kvaliteta i duboka priča imaju snagu koja nadilazi vrijeme i marketinške cikluse.