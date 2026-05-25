Svaki vaš klik vrijedi bogatsvo: Tehnološki divovi mogu zaraditi 245.000 eura po korisniku

4. velja?e 2004. godine Mark Zuckerberg osnovao je Facebook | Foto: Borna Filic/PIXSELL

Nova analiza otkriva koliko kompanije poput Amazona, Microsofta i Mete mogu zaraditi na vašim digitalnim tragovima, od klikova i lokacije do poruka i korištenja AI alata

Velike tehnološke kompanije i tvrtke koje razvijaju umjetnu inteligenciju zarađuju u Velikoj Britaniji do 194 tisuća funti (244.800 eura) po korisniku tijekom cijelog njegovog digitalnog 'života', pokazuje analiza zaklade Web3 Foundation. Prema izvješću, neke od najvećih svjetskih tehnoloških kompanija prikupljaju i unovčuju osobne podatke korisnika radi pružanja digitalnih usluga i razvoja novih proizvoda. Analiza zaklade obuhvatila je širok raspon digitalnih tragova korisnika na internetu, uključujući pretraživanje, klikove, podatke o lokaciji, kupnju na internetu, poruke, fotografije i objave na društvenim mrežama.

Takvi su se podaci tradicionalno prikupljali putem tehnologija poput 'kolačića' (cookies) i koristili za ciljano oglašavanje, a u posljednje vrijeme sve se više koriste i za razvoj sustava umjetne inteligencije i za treniranje modela, navodi se u izvješću.

Zaklada procjenjuje da svaki korisnik interneta u Velikoj Britaniji i Europi tijekom digitalnog 'života' generira kompanijama komercijalnu vrijednost do 194.000 funti, kada se uzme u obzir inflacija.

Procjena ne predstavlja iznos koji pojedinac izravno donosi kompanijama već ilustrira razmjere u kojima se digitalno gospodarstvo oslanja na podatke korisnika, napominju autori analize.

Korisnici bi trebali biti svjesni da njihove podatke upotrebljavaju i unovčuju brojne organizacije, upozorio je potpredsjednik za tehničke operacije zaklade Web3 Foundation Bill Laboon.

Mnogi među njima nisu ni svjesni da se podaci generirani korištenjem alata umjetne inteligencije, primjerice postavljanjem upita chatbotovima ili prihvaćanjem prijedloga za ispravak teksta, također mogu koristiti za daljnje treniranje sustava, dodaje Laboon.

Prema izvješću, tehnološki divovi poput Amazona, Alphabeta, Anthropica, Microsofta i Mete mogu godišnje po korisniku interneta ostvariti prihod do 1.000 funti.

Podaci korisnika postali su ključan resurs za razvoj umjetne inteligencije i sve se više nameće potreba za transparentnijim modelom interneta koji će korisnicima jamčiti veću kontrolu nad njihovim podacima, poručuju iz Web3 Foundationa.

Američki proizvođač čipova Nvidia prošle je godine prvi dosegnuo tržišnu vrijednost od pet bilijuna dolara zahvaljujući suradnji s kompanijama poput OpenAI-ja i Oraclea. Microsoft i Apple nedavno su pak premašili tržišnu vrijednost od četiri bilijuna dolara, napominje agencija dpa.

