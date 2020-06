Last of Us 2 fantastična je igra nakon koje ćete se osjećati kao da vas je pregazio vlak

Prekrasno dizajnirana i detaljna igra pravi je biser kakav zaslužuje PlayStation 4 pred kraj svog životnog vijeka. Ova crna igra koja vas muči nasiljem u postapokaliptičnom svijetu zasigurno će biti novi klasik

<p>Nastavci znaju biti zeznuta priča. Moraš dati veće neprijatelje, epske bitke i priču koja će biti dostojna prethodnika. Kad je u pitanju Last of Us serijal, izazov je bio tim veći, jer prva igra je postavila ljestvicu jako visoko. </p><p>Iako nas nastavak baca u radnju pet godina nakon prve igre, od samog uvoda sve je sjelo na svoje mjesto i osjećate se kao da ste s dobro poznatom ekipom s kojom se niste vidjeli koju godinu. Ellie je sada mlada žena, snažnija, zrelija, no opet Ellie. Joel je tu sa kojom sijedom više. </p><p>No, onda kreću udarci. Jedan za drugim. Ova vas igra toliko puta udari u želudac, da sam se kao rijetko kad na kraju odigrane priče osjećao umorno. Emotivno vas ova igra udara gdje najviše boli, a onda još sve to na kraju zaokruži i ogromnom ogromnom količinom nasilja i mizernim svijetom kroz koji prolazite i u kojem se svatko bori da preživi i dočeka novi dan. </p><p>No, u isto vrijeme uživate u priči koja vas uvlači u sebe i koja je tako dobro složena da vas svakim poglavljem zove da odigrate još, pa još malo. Ovih 30-ak sati, koliko traje priča, progutao sam brže nego brojne serije na Netflixu. </p><p>Priča počinje u Jacksonu, no veći dio radnje provest ćete u Seattleu i njegovoj okolici i uživati u spektakularnoj prirodi postapokaliptičnog svijeta koji guta grad. Visoka trava sada prekrila je ulice koje su nekoć bile pune automobila, bujice razorile cijele četvrti i apsolutno je fantastično koliko moćno izgleda ova igra. Pravi biser pred kraj životnog puta za PlayStation 4 konzolu. </p><p>Ellie i Joel u Jacksonu žive naoko miran život, ispunjen redovitim patrolama. U uvodu vidimo kako se njihov odnos razvijao, ali znamo da i dalje postoje pitanja iz prvog nastavka u kojem je Joel odbio žrtvovati Ellie za cjepivo koje bi izbrisalo zarazu koja pretvara ljude u mutante.</p><p>Ubrzo kreću i udarci, zbog čega Ellie odluči krenuti na put osvete. Upravo ta osveta je jedna od glavnih tema ove igre. Slijepa osveta u kojoj ne možemo vidjeti ništa drugo i koja nas gura u samo jednom smjeru i prema naoko jednom mogućem kraju. Ellie na tom putu ništa ne smije zaustaviti i ovisno o razini težine koju ste izabrali, taj put će biti više ili manje krvav. Ako ste se odlučili za najtežu razinu, računajte da će meci biti kao suho zlato, a vaš najbolji prijatelj bit će cigle, boce i noževi kojima ćete se pokušati probijati prema kraju priče. Na nešto laganijoj razini, naći ćete jedva dovoljno streljiva da preživite dovoljno da zavidate rane i krenete dalje. Ključna stvar u ovoj igri je da pregledate svaku ladicu ili ormarić gdje se mogu kriti meci, dijelovi za oružje ili tablete koje vama donose nadogradnje.</p><p>Koristite svaku priliku da nadogradite svoje likove raznim sposobnostima za borbe ili prikradanje jer to će vam vrlo često spasiti život. Ogroman dio igre prolazit ćete u čučnju ili skriveni u travi kako vas neprijatelji ne bi vidjeli. A njih ima i još su raznolikiji. Tu su dvije glavne ljudske skupine koje se provlače kroz veći dio priče te razni zaraženi koji su sada nešto sposobniji, ali ima i novih mutanata koji su veći, snažniji i teži za ubiti. Na momente će vas frustrirati koliko puta ćete poginuti dok ne pronađete pravi put i redoslijed neprijatelja koje trebate ubiti, ili kombinaciju oružja kojima ćete ih se riješiti, no tu i je čar igre. Dok se krećete kroz svijet i tražite svaki predmet koji vam može pomoći da preživite, naći ćete i brojne poruke. Često su to oproštajne poruke ljudi koji su znali da im se bliži smrt, ali i sasvim obične, svakodnevne poruke likovima za koje ćete možda čuti i kroz druge poruke. Ti trenuci i crtice iz života daju još jednu dimenziju svijetu kojeg su izgradili u studiju Naughty Dog. Brojnim ljudskim neprijateljima dali su također određenu dubinu. Vaše žrtve imat će ime, pa ćete čuti kroz igru kako ih netko zaziva kad naiđu na leš koji ste upravo ostavili iza sebe.</p><p>Dok se kao umorni borac probijate kroz igru, na momente jedva hodajući, priča će vas povremeno iznenaditi nekim bljeskom sreće, ljubavi i ljepote. To može biti intimni trenutak dok se skrivate od horde zaraženih, neki stari glazbeni hit ili ploča, no jako brzo to će sve biti prekinuto novom borbom za vlastiti život. Ellie možda je glavni lik ove priče, ali nećete imati samo njenu perspektivu na ovaj brutalni svijet i upravo tu leže dodatni udarci. Priča će se, da ne kvarimo radnju onima koji nisu pročitali svaki spoiler i leak, proširiti i dobit ćete sasvim drugi pogled na stvari koje su se odvijale. Zbog toga vam Ellie u nekim trenucima možda neće biti ni posebno draga. Još jedan detalj kroz koji vam igra širi priču i daje dubinu ženama, koje su glavne zvijezde igre, su flashbackovi u kojima ćete vidjeti zašto su neke stvari i odnosi danas takvi kakvi jesu. </p><p>Upravo ti flashbackovi u kojima ćete prolaziti kroz sjećanja i razne bitne trenutke koji oblikuju vaše likove su i još jedan odličan pokazatelj grafičke genijalnosti i dosljednosti kreatora igre. Uz prekrasan svijet, koji će posebno zabljesnuti ako imate PS4 Pro, likovi su fantastično modelirani i nevjerojatno je koliko je pažnje posvećeno njima. Tako možete vidjeti i kako su se fizički mijenjali, koliko su događaji oblikovali ljude da postanu strojevi za preživljavanje, a svakako obratite pažnju na ožiljke koji ostaju na likovima kroz priču.</p><p>Hoće li ova mučna priča u konačnici doživjeti uspjeh prvog nastavka? Sve ukazuje na to da da. U više navrata dogodilo mi se da bi netko od članova obitelji sjeo i gledao dijelove igre, kao da se radi o napetoj epizodi neke serije. Bez obzira na fantastične recenzije i brojne negativne kritike igrača, koje su velikim dijelom iskrcane prvi dan prodaje, što znači da nisu mogli odigrati cijelu igru, Last of Us 2 u prva tri dana prodao se u četiri milijuna primjeraka. Time je postao najbrže prodavana PlayStation ekskluziva, a jasno je i da će si osigurati mjesto klasika.</p><p>Detalj zbog kojeg bi se igračima kod nas mogla još više svidjeti igra je i nastavak dobre prakse titlovanja cijele radnje, ali i prevođenja izbornika, što drastično olakšava igranje onima kojima engleski i nije najjača strana. </p>