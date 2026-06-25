Apple drastično povećao cijene MacBooka i iPada. Evo detalja

Apple je podigao cijene dijela svojih najpopularnijih uređaja zbog naglog rasta troškova memorijskih i podatkovnih čipova, za što iz kompanije krive sve veću potražnju uzrokovanu razvojem umjetne inteligencije i izgradnjom AI podatkovnih centara. Poskupljenja su već stupila na snagu. Ulazni model MacBook Neo sada stoji 699 dolara umjesto dosadašnjih 599 dolara, dok je osnovni iPad poskupio sa 349 na 449 dolara. Za 100 dolara skuplji je i iPad Mini, čija nova cijena iznosi 599 dolara, prenosi CNN.

Više cijene dobili su i drugi Appleovi proizvodi. Apple TV sada košta 199 dolara umjesto 129, Vision Pro headset poskupio je sa 3499 na 3699 dolara, dok je HomePod skuplji za 50 dolara i sada stoji 349 dolara.

Nove cijene već su vidljive u Appleovoj internetskoj trgovini, iako ih pojedini trgovci, poput Best Buya i Targeta, još nisu ažurirali te i dalje prikazuju stare iznose.

Iz Applea su poručili kako je sve veći broj AI podatkovnih centara izazvao izniman rast potražnje za memorijom i podatkovnom pohranom te dodali da nikada prije nisu svjedočili tako velikom i tako brzom povećanju cijena komponenti.

Glasnogovornik Applea rekao je kako je tvrtka došla do točke u kojoj mora povećati cijene dijela svojih proizvoda, uključujući iPad i Mac računala. Dodao je da su svjesni kako kupci neće biti zadovoljni tom odlukom, ali da intenzivno rade na pronalasku rješenja.

Objava poskupljenja odrazila se i na burzu pa su Appleove dionice tijekom četvrtka pale 4,5 posto, što je njihov najveći jednodnevni pad u posljednja četiri mjeseca.

Izvršni direktor Applea Tim Cook još je prošlog tjedna upozorio da su poskupljenja neizbježna zbog nestašice memorijskih čipova. Istaknuo je kako je golema izgradnja AI podatkovnih centara diljem svijeta snažno povećala potražnju za čipovima, što je dovelo do značajnog rasta njihovih cijena.

Cook je za Wall Street Journal rekao da Apple čini sve kako bi ublažio golema povećanja troškova koja se prenose na kompaniju te da su dugo pokušavali zaštititi kupce od poskupljenja. Ipak, naglasio je kako je situacija postala neodrživa.

Unatoč poskupljenjima, Apple zasad nije mijenjao cijene svojih iPhonea i AirPodsa, koje ostaju na dosadašnjim razinama.