Lažne XRP meme kriptovalute pojavljuju se nakon Rippleove pobjede nad SEC-om – zaštitite se uz Best Wallet

Međutim, uz tu pobjedu pojavili su se i neželjeni događaji – val lažnih XRP meme kriptovaluta, zbog čega je sada važnije nego ikada da investitori koriste provjerene novčanike poput vodećeg nekustodijalnog Web3 novčanika, Best Wallet ($BEST).

Best Wallet je već prikupio preko 11,2 milijuna dolara u pretprodaji svog izvornog tokena, $BEST. Ovaj token otključava niz moćnih funkcija koje omogućuju besprijekorne i troškovno učinkovitije transakcije u usporedbi s drugim vodećim novčanicima.

Jedna od istaknutih značajki koju omogućuje $BEST je alat “Upcoming Tokens” – moćan dodatak koji skenira i ističe legitimne projekte s transparentnim razvojnim timovima, revidiranim pametnim ugovorima i snažnim potencijalom rasta u kripto prostoru.

Za one koji žele osigurati $BEST po trenutnoj cijeni od 0,0244 dolara, vrijeme istječe. Cijena će se povećati za samo šest sati kako projekt prelazi u sljedeću fazu financiranja.

Također možete zaraditi staking nagradu od 140% ako zaključate svoje tokene na 12 mjeseci. Prinos se dinamički izračunava ovisno o iznosu položenom u staking pametni ugovor.

Lažne meme kriptovalute ciljaju XRP investitore i Vitalika Buterina – Best Wallet pruža zaštitu

SEC je službeno obustavio slučaj protiv Ripplea nakon četiri godine pravnih bitaka, što je unijelo tračak nade na oslabljeno tržište. No, s tim optimizmom došli su i oportunistički prevaranti koji žele profitirati na situaciji.

Na platformi Pump.fun pojavile su se lažne kriptovalute koje imitiraju $XRP, uključujući RippleDrop ($RDROP), RippleRoar ($RRRX), XRP Ripple ($RLUSD) i Ripple Victory ($RVY).

Sve su ove kriptovalute nestale prije nego što su dosegle vrijednost od 4.000 dolara – vjerojatno zato što su investitori i dalje oprezni nakon prošlih prevara koje su izveli istaknuti akteri – naglašavajući kako prevaranti uvijek vrebaju priliku da iskoriste tržišne skokove za brzu zaradu.

Ove situacije nisu izolirane. Čak se i osnivač Ethereuma, Vitalik Buterin, našao na meti prevaranata koji su pokušali povezati njegovo ime s lažnim tokenima. Nedavno je Buterin navodno prodao više od 180 milijardi Shiba Inu tokena za manje od 1 $ETH – iznenađujući potez, s obzirom na to da su tokeni navodno vrijedili oko 2,3 milijuna dolara.

No, prava istina je da to nisu bili originalni $SHIB tokeni; radilo se o lažnim meme kriptovalutama osmišljenima kako bi prevarile investitore i navele ih da povjeruju kako Buterin posjeduje te tokene.

Unatoč ovim prevarama, sektor meme kriptovaluta pokazao je otpornost, nakratko dosegnuvši tržišnu kapitalizaciju od 51 milijarde dolara u četvrtak prije nego što se spustio ispod 50 milijardi dolara. Meme kriptovalute već dugo igraju ključnu ulogu u usvajanju kripta, uz zajednice koje ih podržavaju gotovo fanatičnom strašću.

Kako se zaštititi od prevara uz Best Wallet

Najbolji način da ostanete sigurni je provođenje temeljitog istraživanja prije ulaganja u bilo koji projekt. No, snalaženje u sve širem kripto prostoru nije uvijek jednostavno.

Tu na scenu stupa Best Wallet.

Best Wallet pojednostavljuje proces tako što unaprijed provjerava projekte radi sigurnosti, legitimnosti i potencijalne vrijednosti. Samo oni koji ispune stroge kriterije preporučuju se unutar aplikacije, pružajući investitorima veću sigurnost pri istraživanju novih prilika.

Foto: PROMO

Best Wallet: Napredne mogućnosti i najnoviji preporučeni projekti

Best Wallet sve više dobiva priznanja za svoje napredne transakcijske mogućnosti. Omogućuje superiorno iskustvo trgovanja s boljim cijenama, bržom obradom transakcija, jednostavnim on-rampingom i integriranom decentraliziranom mjenjačnicom (DEX) unutar aplikacije.

Prema podacima Token Terminala, Best Wallet je nadmašio MetaMask po broju aktivnih korisnika, dosegnuvši preko 250.000 korisnika u usporedbi s MetaMaskovih 248.000.

Jedan od glavnih razloga ovog rasta korisničke baze je alat Upcoming Tokens. Ova značajka skenira tržište u potrazi za visokokvalitetnim projektima koji ispunjavaju stroge sigurnosne i legitimacijske kriterije. Projekti preporučeni od strane Best Walleta moraju imati revidirane pametne ugovore, identificirane razvojne timove i pružati značajne inovacije u kripto sektoru.

Osim što nudi transparentnost i sigurnost, Best Wallet korisnicima omogućuje rani pristup ovim odabranim projektima dok su njihovi tokeni još uvijek dostupni po najnižim cijenama.

Najnoviji projekti u Upcoming Tokens alatu

Među istaknutim projektima trenutno dostupnima u Upcoming Tokens alatu nalaze se:

BTC Bull Token ($BTCBULL) – jedini projekt koji nudi pasivne Bitcoin nagrade svojim vlasnicima.



Solaxy ($SOLX) – prvi Layer-2 rješenje na Solani.



Meme Index ($MEMEX) – indeks meme kriptovaluta osmišljen za diversifikaciju ulaganja u meme sektor.

Pretprodaja za ove projekte završava za 10 dana. Svaki od njih je prošao rigorozan postupak provjere Best Walleta prije nego što je dobio mjesto u Upcoming Tokens alatu, osiguravajući investitorima pristup vjerodostojnim i visokokvalitetnim prilikama.

Kako se pridružiti pretprodaji Best Walleta i preuzeti aplikaciju

Ako želite sudjelovati u pretprodaji i istražiti napredne funkcije koje su uvjerile korisnike da prijeđu na Best Wallet, posjetite stranicu pretprodaje Best Walleta i kupite $BEST.

Jednostavno povežite svoj novčanik i koristite intuitivni widget platforme. Alternativno, korisnici Best Walleta mogu kupiti $BEST izravno u aplikaciji pomoću bankovne kartice ili zamjenom kriptovaluta poput ETH ili USDT.

Preuzmite Best Wallet na Google Playu ili Apple App Storeu.

Posjetite Best Wallet