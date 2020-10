Legenda pretjerivanja se vratila i sada više nije gutač benzina

Hummer nije dugo postojao i neslavno je propao 2010. godine pritisnut ekologijom i gospodarskom krizom. Sada se vraća kao podjednako pretjerano veliki auto, no ovaj put ga pokreče struja

<p>Hummer je slavu stekao proizvodnjom ogromnog i sporog dizelskog terenca H1. Originalno je to bio automobil za vojsku, no za kojim su ubrzo poludjeli slavni, a onda i drugi Amerikanci. Tijekom desetak godina postojanja marka je predstavila još dva modela H2 i H3, no unatoč tome projekt nije više bio isplativ i Hummer je 2010. ugašen. </p><p><strong>Pogledajte video: Novi GMC Hummer EV:</strong></p><p>Sada se slavni Hummer vraća, doduše ne kao posebna marka već kao model GM-ove marke GMC. GMC Hummer EV izgledom i podsjeća na svoje prethodnike. Iako dimenzije nisu još objavljene već po fotografijama je jasno da će novi Hummer i po tome biti dostojan prethodnika. Ogromni pick up (što je u osnovi bio i prvi H1) ima naplatke od 18 inča i ogromne terenske gume promjera 35 inča. </p><p>Iako je Hummer postao električni auto, on je u pogledu pogona brutalniji nego ikad. Ima tri električna motora koji ukupno razvijaju oko 1000 konjskih snaga i okretni moment od 15.592 Nm (službeni podaci GMC-a).Kod ovog drugog podatka vjerojatno se radi o okretnom momentu kojeg kotači prenose na cestu, otuda i tolika nevjerojatna brojka. Pravi okretni moment motora bi trebao biti oko 1100 Nm navode neki drugi izvori. </p><p>Auto je opremljen novim Ultium baterijama koje omogućavaju maksimalnu snagu punjenja do 350 kW. kapacitet baterija se još ne zna ali bi doseg novog Hummera trebao biti 560 km, a za to će trebati ogromne baterije. Ubrzanje do 100 km/h bi prema tvrdnji GMC-a trebalo trajati samo tri sekunde. </p><p>Posebno impresivne su terenske sposobnosti ovog auta. Karoseriju je moguće podići i za 15 cm kako bi se auto probio kroz teški teren, a prednje i stražnje kotače je moguće zakrenuti toliko da se auto može kretati potpuno bočno.</p><p>U unutrašnjosti ima mnogo mjesta za pet osoba, krov se sastoji od tri panela koje je moguće ukloniti. Instrumenti su digitalni promjera 12,3 inča, a dodirni zaslon ima 13,4 inča. </p><p>Auto na tržište u SAD-u stiže za godinu dana, odnosno iduće jeseni. Za sad se neće prodavati u Europi. U SAD-u će njegova Edition 1 verzija stajati 112.595 dolara. Godinu dana kasnije stiže i druga izvedba Hummera nazvana EV3X za 99.995 dolara, na proljeće 2023. i EV2X za 89.995 dolara te osnovni EV2 za 79.995 dolara u proljeće 2024. godine. Auto je u SAD-u već moguće rezervirati uz polog od 100 dolara. </p><p> </p>