Lenovo s preklopnim ekranom moći će se kupiti prije Božića, ali trebat će vam pravo bogatstvo

Lenovo je na sajmu IFA u Berlinu najavio novu generaciju ThinkPad™ X1 Fold uređaja koji su prvi put predstavili još 2020. godine. Novi ThinkPad X1 Fold dizajnirali su za pružanje potpunih performansi na razini osobnih računala s većom površinom zaslona, istovremeno zadržavajući prenosivost koju nudi originalni uređaj. A taj prvijenac imao je mana koje su sada odlučili riješiti i otkloniti probleme koncepta.

Kroz kombinaciju povratnih informacija korisnika i potrošača, novi X1 Fold donosi 22% veći 16-inčni preklopivi OLED zaslon, 25% tanje kućište i tanje rubove. Rezolucija je 2.5K, a kad je sklopljen, laptop je bliži 12-inčnom laptopu, što znači i da bi trebao biti puno praktičniji za one rijetke sretnike koji će ga kupiti i koristiti.

Redizajnirali su i njegovu opcionalnu Bluetooth tipkovnicu, pune veličine s pozadinskim osvjetljenjem, TrackPointom i TouchPadom koja radi spojena ili odvojena od računala, ovisno o načinu rada. Tipkovnica se može magnetski pričvrstiti na donju polovicu zaslona za način rada kao klasično prijenosno računalo. U svakom slučaju, novi dizajn je puno kompaktniji i sve djeluje skladnije kad se sastavi.

Na novom je Foldu nešto lakše zamijeniti dijelove poput SSD-a, baterija i slično. Dodali su treći USB, poboljšali lokaciju kamere, a tu je i treći zvučnik, pa ćete bez obzira na orijentaciju imati Dolby Atmos u punom smislu.

ThinkPad X1 Fold nove generacije kojeg pokreće Intel vPro®, dizajna Intel® Evo™ s do 12. generacije Intel Core™ i7 procesorima i Intel Iris Xe grafikom. Dodavanje SSD pohrane do 1TB2 i memorijske opcije do 32GB LPDDR5 znači da bi sve na njemu trebalo biti prilično brzo i responzivno. U prodaji bi trebao biti u studenom po cijeni od 2500 dolara.