BEBE PTERODAKTILA

Leteći dinosauri u Bavarskoj možda su doživjeli kraj u oluji

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Altmühltal Museum

Dva mala dinosaura iz južne Njemačke možda su doživjela dramatičan kraj prije otprilike 150 milijuna godina, prema najnovijem istraživanju koje bi moglo promijeniti teorije o tome kakvi su dinosauri dominirali u regiji

Tim britanskih znanstvenika predvođen Robertom Smythom sa Sveučilišta u Leicesteru rekao je da imaju dokaze da su leteći pterosauri uginuli od slomljenih krila i utapanja. Studija je objavljena u petak u časopisu Current Biology.

Mala stvorenja imala su slične neobične prijelome humerusa u krilima, što sugerira da im je snažan udar vjetra slomio osjetljive kosti.

Bebe pterodaktila, stare samo nekoliko dana ili tjedana s rasponom krila manjim od 20 centimetara, možda su postale žrtve tropske oluje.

Lijevo krilo "Luckyja" i desno krilo "Luckyja II" slomljena su na način koji sugerira snažnu rotacijsku silu, što je vjerojatnije rezultat jakih udara vjetra nego sudara s tvrdom površinom.

Teško ozlijeđena sićušna stvorenja potom su pala u lagunu u tropskom moru koje se protezalo južnom Njemačkom tijekom razdoblja jure i utopila se.

Tijela - nježnija i manja od miša - potonula su na dno mora i brzo su prekrivena finim, vapnenastim blatom koje je podigla oluja, prema teoriji.

Stotine pterosaura pronađene su u svjetski poznatim vapnenačkim pločama u blizini Solnhofena u Bavarskoj - gotovo svi vrlo mali, vrlo mladi i vrlo dobro očuvani.

"Naši rezultati naglašavaju duboke pristranosti u očuvanju fosila" u Solnhofenu, navodi se u studiji. "Male jedinke su prekomjerno zastupljene, dok veći, odrasli pterosauri uglavnom ne postoje u fosilnim zapisima."

