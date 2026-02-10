Pravobraniteljica djeci: 'Sve što radite online ostavlja trag. Roditelji, budite im primjer'

U povodu Međunarodnog dana sigurnijeg interneta pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić Stanić poručila je u utorak djeci da internet koriste pažljivo, racionalno, pametno i prijateljski, a roditeljima je poručila da je djeci potreban digitalni odgoj te da im budu primjer.

Djeci je poručila da internet koristite pažljivo, da vode računa da sve što rade online ostavlja trag, da ne dijele osobne podatke ni s kim, da ne razgovaraju s osobama koje ne poznaju te da dvaput razmisle prije nego kliknu objavi.

Poručila im je i da razgovaraju s odraslima o tome što im se događa online, a ako dožive nasilje da ga prijave i potraže pomoć. Centar za sigurniji internet ima za njih besplatnu liniju 0800 606 606 na kojoj mogu dobiti pomoć i podršku u slučaju nasilja preko interneta, savjet kako se zaštititi i što napraviti te kako se nositi s neprimjerenim sadržajem.

Djeci je pravobraniteljica poručila i da internet koristite racionalno, da uzmu predah od društvenih mreža, odrede vrijeme u danu kada će mobitel ostaviti sa strane i da iskoriste to vrijeme za istraživanje novih offline aktivnosti te da potaknu prijatelje da naprave isto.

Poručila im je i da internet koristite pametno, jer je to prostor u kojem mogu pronaći zanimljiv, ali i štetan sadržaj.

"Informirajte se o tome kako mreže funkcioniraju. Zamolite odrasle da vam pomognu u tome da razumijete kakve podatke mreže prikupljaju o vama. Zapitajte se tko kreira sadržaj za vas i možete li informacije provjeriti na još nekom mjestu. Kritički razmišljajte o tome što gledate, slušate ili čitate. Postavite si pitanje zašto vam se baš taj video, slika ili poruka pojavila i razgovarajte o tome", poručila je djeci pravobraniteljica.

Uputila ih je i da internet koristite prijateljski, da poštuju druge i budu pristojni. "Vodite računa o osjećajima drugih i nemojte pisati ništa što ne biste željeli da vama pišu. Napisana ružna riječ boli jednako kao izgovorena. Ne dijelite sadržaj u kojem se netko izruguje ili napada. Elektroničko nasilje je kažnjivo - ekran ne štiti od odgovornosti", poručila je pravobraniteljica.

Roditeljima je poručila da je djeci potreban digitalni odgoj te da im budu primjer, da ostave mobitele sa strane i uključe se u dječje aktivnosti te da ne objavljuju sadržaje na mrežama kojima će izložiti djecu nepotrebnim opasnostima jer se i bezazlena fotografija može iskoristiti za njihovo zlostavljanje.

Naglasila je da se od 2004. svakog drugog utorka u veljači na poseban način progovara o sigurnosti na internetu te da je današnji dan prilika da se zajedno educiramo o tome kako da u digitalnom svijetu budemo odgovorniji prema sebi i drugima.

Istraživanje Kids online Hrvatska 2025. pokazalo je da 94,3 posto djece ima svakodnevni pristup internetu. Čak 60,2 posto djece smatra da im vrijeme provedeno na internetu utječe na međuljudske odnose, a 24,7 posto djece poprilično je zabrinuto jer previše vremena provode na internetu. Svako četvrto dijete dobilo je slike i poruke seksualnog sadržaja.

"Podaci su to koji pokazuju da su mobiteli odavno prestali biti samo uređaji. Online aktivnosti djece utječu na njihova prijateljstva, na odnose u obitelji i široj zajednici, na formiranje stavova. Zato je važno da od najranije dobi djeci pomažemo da usvajaju zdrave digitalne navike koje će im pomoći da nove tehnologije koriste zdravo, sigurno i uravnoteženo", poručila je pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić Stanić.