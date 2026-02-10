Revolucija za električne aute: CATL baterija puni se 12 minuta, može nadživjeti vlasnika

CATL, najveći svjetski proizvođač baterija za električna vozila, objavio je detalje o novoj generaciji 5C litij ionske baterije koja je razvijena baš za česta ultra brza punjenja. “5C” u praksi znači da baterija može primati vrlo visoku snagu punjenja, dovoljno da se idealno dođe do punog punjenja u približno 12 minuta.

Najzanimljivija tvrdnja nije samo brzina, nego trajnost. CATL navodi da baterija može zadržati oko 80 posto kapaciteta nakon 3.000 ciklusa pri 5C punjenju, što prevode u oko 1,8 milijuna kilometara ukupnog životnog vijeka. U ekstremnijim uvjetima, primjerice na visokim temperaturama, spominju i niži broj ciklusa, ali i dalje osjetno iznad onoga što se obično veže uz često brzo punjenje.

Jedan od najvećih strahova kod EV-a je da će učestalo brzo punjenje ubrzati degradaciju baterije, a onda padne doseg i raste trošak. Ako CATL stvarno uspije održati dug životni vijek uz 5C punjenje, to mijenja računicu za flote, taksije, dostavu i sve vozače koji često pune “na brzinu”. U tom scenariju brze punionice postaju realnija zamjena za klasično “puni doma preko noći”, a rabljeni EV-i bi mogli zadržavati vrijednost jer baterija sporije stari.

CATL i dio medija koji su prenijeli priču spominju i niz tehnoloških zahvata koji bi trebali smanjiti stres na ćelije pri visokim snagama, od promjena u materijalima i elektrolitu do upravljanja temperaturom i BMS-a. Detalji su, naravno, zasad predstavljeni kao kompanijske tvrdnje, a “pravi test” je uvijek serijska proizvodnja i dugoročna uporaba na cesti.

U prijevodu: ovo zvuči kao velik korak prema EV iskustvu koje više liči na ono s benzinom, ali s punjenjem baterije umjesto na benzinskoj. Sad je ključno vidjeti kada i u kojim modelima 5C baterija dolazi, te koliko će to koštati proizvođače i kupce.