NESTVARAN ŽIVOTNI VIJEK

Revolucija za električne aute: CATL baterija puni se 12 minuta, može nadživjeti vlasnika

CATL je predstavio novu 5C litijsku bateriju koja cilja na ultra brzo punjenje bez klasičnog “ubijanja” baterije. Kompanija tvrdi da se baterija može napuniti za oko 12 minuta, a da i nakon tisuća ciklusa zadrži velik dio kapaciteta.

CATL, najveći svjetski proizvođač baterija za električna vozila, objavio je detalje o novoj generaciji 5C litij ionske baterije koja je razvijena baš za česta ultra brza punjenja. “5C” u praksi znači da baterija može primati vrlo visoku snagu punjenja, dovoljno da se idealno dođe do punog punjenja u približno 12 minuta.

Najzanimljivija tvrdnja nije samo brzina, nego trajnost. CATL navodi da baterija može zadržati oko 80 posto kapaciteta nakon 3.000 ciklusa pri 5C punjenju, što prevode u oko 1,8 milijuna kilometara ukupnog životnog vijeka. U ekstremnijim uvjetima, primjerice na visokim temperaturama, spominju i niži broj ciklusa, ali i dalje osjetno iznad onoga što se obično veže uz često brzo punjenje.

Jedan od najvećih strahova kod EV-a je da će učestalo brzo punjenje ubrzati degradaciju baterije, a onda padne doseg i raste trošak. Ako CATL stvarno uspije održati dug životni vijek uz 5C punjenje, to mijenja računicu za flote, taksije, dostavu i sve vozače koji često pune “na brzinu”. U tom scenariju brze punionice postaju realnija zamjena za klasično “puni doma preko noći”, a rabljeni EV-i bi mogli zadržavati vrijednost jer baterija sporije stari.

CATL i dio medija koji su prenijeli priču spominju i niz tehnoloških zahvata koji bi trebali smanjiti stres na ćelije pri visokim snagama, od promjena u materijalima i elektrolitu do upravljanja temperaturom i BMS-a. Detalji su, naravno, zasad predstavljeni kao kompanijske tvrdnje, a “pravi test” je uvijek serijska proizvodnja i dugoročna uporaba na cesti.

U prijevodu: ovo zvuči kao velik korak prema EV iskustvu koje više liči na ono s benzinom, ali s punjenjem baterije umjesto na benzinskoj. Sad je ključno vidjeti kada i u kojim modelima 5C baterija dolazi, te koliko će to koštati proizvođače i kupce.

