LG će OLED tehnologije donijeti na LCD televizore. Na CES-u će prikazati svoj Micro RGB ekran

Uoči sajma CES 2026, najvećeg svjetskog festivala potrošačke elektronike, LG je najavio tehnološki iskorak koji bi mogao zauvijek promijeniti tržište televizora. Tvrtka će u Las Vegasu predstaviti svoj prvi flagship Micro RGB televizor, nazvan LG Micro RGB evo, koji obećava spojiti najbolje iz dva svijeta: iznimnu svjetlinu LCD-a s preciznošću boja i kontrasta po kojoj su poznati OLED zasloni.

Ovaj model, koji je već osvojio nagradu za inovacije na sajmu CES 2026, predstavlja značajan korak naprijed u odnosu na popularnu Mini-LED tehnologiju i izravno napada segment u kojem su se već pozicionirali konkurenti poput Samsunga i Hisensea.

Što je uopće Micro RGB tehnologija?

Da bismo razumjeli važnost ove najave, potrebno je pojasniti što Micro RGB tehnologija donosi. Klasični LCD televizori, uključujući i one s Mini-LED pozadinskim osvjetljenjem, koriste bijele ili plave LED-ice kao izvor svjetla koje potom prolazi kroz filtere boja kako bi se stvorila slika.

Micro RGB tehnologija mijenja tu filozofiju iz temelja. Umjesto jednog izvora svjetla, ona koristi tisuće sićušnih LED-ica koje emitiraju crvenu, zelenu i plavu boju (RGB). Time se omogućuje daleko preciznija kontrola nad bojama i svjetlinom, što rezultira življom slikom, širim rasponom boja i dubljim crnim tonovima. U suštini, ova tehnologija premošćuje jaz između LCD-a i OLED-a, gdje svaki piksel samostalno svijetli.

LG tvrdi da njihov Micro RGB evo ide korak dalje jer za upravljanje ovim sićušnim RGB LED-icama koristi znanje i preciznost stečenu tijekom 13 godina dominacije na OLED tržištu.

Revolucija boja i pametni procesor

Pokretačka snaga novog televizora je unaprijeđeni AI procesor α11 (Alpha 11) treće generacije. Temeljen na Dual AI Engine arhitekturi, ovaj procesor donosi značajku "Dual Super Upscaling", koja istovremeno obrađuje dvije vrste AI povećanja rezolucije. LG obećava da će to rezultirati oštrijom, ali i prirodnijom slikom, bez artefakata koji se ponekad javljaju kod agresivnog procesiranja.

Boje kakve još niste vidjeli

Najveći adut ovog modela je tehnologija koju LG naziva RGB Primary Color Ultra. Zahvaljujući njoj, LG Micro RGB evo postiže nešto što se donedavno smatralo nemogućim za LCD kategoriju: 100-postotnu pokrivenost tri ključna prostora boja – BT.2020, DCI-P3 i Adobe RGB.

Ovu tvrdnju potvrdila je i neovisna certifikacijska kuća Intertek, što znači da bi ovaj televizor mogao ponuditi najvišu moguću razinu reprodukcije boja na tržištu. To ga čini idealnim ne samo za gledanje HDR filmova, već i za profesionalce koji se bave digitalnom obradom fotografija i videa.

Za postizanje vrhunskog kontrasta zadužena je tehnologija Micro Dimming Ultra, koja upravlja s više od tisuću zona zatamnjenja. Iako neki konkurenti, poput TCL-a, nude modele s više zona, LG ističe da njihova prednost leži u preciznosti upravljanja, inspiriranoj OLED tehnologijom.

Konkurencija ne spava

Iako je LG-jeva najava odjeknula u tehnološkom svijetu, važno je napomenuti da oni nisu prvi koji ulaze u Micro RGB arenu. Samsung i Hisense već su predstavili svoje modele, a očekuje se da će CES 2026 biti pozornica na kojoj će se voditi prava bitka za prevlast u novoj generaciji televizora.

Ipak, LG vjeruje da ima asa u rukavu – svoje dugogodišnje iskustvo s OLED tehnologijom.

"Postizanje apsolutne vizualne vjernosti cilj je svakog zaslona, a s LG Micro RGB evo ostvarili smo prekretnicu za koju se donedavno smatralo da je nedostižna u ovoj kategoriji", stoji u priopćenju koje potpisuje Park Hyoung-sei, predsjednik LG Media Entertainment Solution Company. "Ovo lansiranje označava evoluciju RGB televizora i redefinira industrijske standarde."

LG Micro RGB evo (model MRGB95) bit će dostupan u impresivnim dijagonalama od 75, 86 i 100 inča. Cijene i točan datum dolaska na tržište bit će otkriveni tijekom službenog predstavljanja u Las Vegasu početkom siječnja. Jedno je sigurno – bitka za najbolji TV 2026. godine upravo je postala puno zanimljivija.