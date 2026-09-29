Obavijesti

Tech

Komentari 0
ŠIRE POSAO

LG i NVIDIA udružuju snage oko hlađenja AI data centara

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
LG i NVIDIA udružuju snage oko hlađenja AI data centara
Foto: LG
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Razvoj umjetne inteligencije povećava zahtjeve prema podatkovnim centrima, posebno kada je riječ o potrošnji energije i odvođenju topline. LG zato širi ponudu sustava za tekućinsko hlađenje koji se mogu uključiti u projektiranje podatkovnih centara već u ranoj fazi.

Admiral

LG Electronics pridružio se NVIDIA Partner Networku kao Preferred Partner za rješenja napajanja i hlađenja, čime kompanija dodatno širi poslovanje u području infrastrukture za AI podatkovne centre visoke gustoće.

Razvoj umjetne inteligencije povećava zahtjeve prema podatkovnim centrima, posebno kada je riječ o potrošnji energije i odvođenju topline. LG zato širi ponudu sustava za tekućinsko hlađenje koji se mogu uključiti u projektiranje podatkovnih centara već u ranoj fazi.

Među rješenjima su i jedinice za distribuciju rashladne tekućine (CDU), namijenjene hlađenju AI infrastrukture. LG-jev CDU snage 2,6 MW dobio je NVIDIA DSX Ready CDU kvalifikaciju. Prema LG-u, riječ je o trenutačno najvećem rashladnom kapacitetu među partnerima čiji su CDU sustavi dobili tu kvalifikaciju.

Tvrtka je završila i NVIDIA kvalifikaciju infrastrukture za modele snage 600 kW i 1 MW. Testiranja su obuhvatila performanse hlađenja, mogućnost preuzimanja funkcija u slučaju kvara i pouzdanost sustava.

LG-ove CDU jedinice koriste sustav izravnog tekućinskog hlađenja čipova, odnosno Direct-to-Chip (DTC) tehnologiju. Rashladna tekućina dovodi se izravno do komponenti poput procesora i grafičkih procesora, a takav sustav može raditi zajedno s postojećim sustavima zračnog hlađenja.

LG će svoja kvalificirana CDU rješenja predstaviti na sajmu Data Centre World Asia 2026 u Singapuru, koji se održava 29. i 30. rujna.

Kompanija do kraja godine planira pokrenuti i postupak NVIDIA kvalifikacije za CDU snage 4 MW, čime želi dodatno proširiti ponudu sustava za hlađenje AI podatkovnih centara.

„Pridruživanje mreži NVIDIA Partner Network u svojstvu Preferred Partnera za rješenja napajanja i hlađenja ključan je korak u našoj strategiji podrške širenju globalnog AI ekosustava“, izjavio je James Lee, predsjednik LG ES Companyja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Velika vijest za vozače Tesle: Hrvatska odobrila njihov sustav za samostalnu vožnju
dobila zeleno svjetlo

Velika vijest za vozače Tesle: Hrvatska odobrila njihov sustav za samostalnu vožnju

Tesla FSD, sustav potpuno samostalne vožnje s nadzorom, od sada je službeno odobren za uporabu u Hrvatskoj, čime se pridružuje sedam drugih europskih zemalja koje su već omogućile ovu inovaciju.
Veliko preslagivanje: Francuzi i drugi Europljani napuštaju američke digitalne divove
TROŠIMO MILIJARDE

Veliko preslagivanje: Francuzi i drugi Europljani napuštaju američke digitalne divove

Prema podacima Cigrefa, francuskog udruženja IT direktora, čak 83 posto europske potrošnje na cloud i softver (oko 264 milijarde eura) i dalje odlazi američkim tvrtkama, dok Gartner procjenjuje da će globalna potrošnja na suvereni cloud 2026. skočiti za 35,6 posto, na 80 milijardi dolara.
Dijele prijevoz, pedaliraju: Tko su ljudi iza aplikacija koje su postale hit usred štrajka?
OLAKŠALI PRIJEVOZ

Dijele prijevoz, pedaliraju: Tko su ljudi iza aplikacija koje su postale hit usred štrajka?

Iza stranice Idemo stoji Svemir Vranko, koji je ideju o povezivanju ljudi koji imaju slobodna mjesta u automobilu s onima kojima treba prijevoz počeo razvijati još početkom 2000-ih

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026