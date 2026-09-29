LG i NVIDIA udružuju snage oko hlađenja AI data centara

LG Electronics pridružio se NVIDIA Partner Networku kao Preferred Partner za rješenja napajanja i hlađenja, čime kompanija dodatno širi poslovanje u području infrastrukture za AI podatkovne centre visoke gustoće.

Razvoj umjetne inteligencije povećava zahtjeve prema podatkovnim centrima, posebno kada je riječ o potrošnji energije i odvođenju topline. LG zato širi ponudu sustava za tekućinsko hlađenje koji se mogu uključiti u projektiranje podatkovnih centara već u ranoj fazi.

Među rješenjima su i jedinice za distribuciju rashladne tekućine (CDU), namijenjene hlađenju AI infrastrukture. LG-jev CDU snage 2,6 MW dobio je NVIDIA DSX Ready CDU kvalifikaciju. Prema LG-u, riječ je o trenutačno najvećem rashladnom kapacitetu među partnerima čiji su CDU sustavi dobili tu kvalifikaciju.

Tvrtka je završila i NVIDIA kvalifikaciju infrastrukture za modele snage 600 kW i 1 MW. Testiranja su obuhvatila performanse hlađenja, mogućnost preuzimanja funkcija u slučaju kvara i pouzdanost sustava.

LG-ove CDU jedinice koriste sustav izravnog tekućinskog hlađenja čipova, odnosno Direct-to-Chip (DTC) tehnologiju. Rashladna tekućina dovodi se izravno do komponenti poput procesora i grafičkih procesora, a takav sustav može raditi zajedno s postojećim sustavima zračnog hlađenja.

LG će svoja kvalificirana CDU rješenja predstaviti na sajmu Data Centre World Asia 2026 u Singapuru, koji se održava 29. i 30. rujna.

Kompanija do kraja godine planira pokrenuti i postupak NVIDIA kvalifikacije za CDU snage 4 MW, čime želi dodatno proširiti ponudu sustava za hlađenje AI podatkovnih centara.

„Pridruživanje mreži NVIDIA Partner Network u svojstvu Preferred Partnera za rješenja napajanja i hlađenja ključan je korak u našoj strategiji podrške širenju globalnog AI ekosustava“, izjavio je James Lee, predsjednik LG ES Companyja.