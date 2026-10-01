Obavijesti

Tech

Komentari 2
HR PREMIJERA

Novi Mercedes C-klase stigao kod nas: Do 490 KS, evo i cijene

Piše Autostart,
Čitanje članka: < 1 min
Novi Mercedes C-klase stigao kod nas: Do 490 KS, evo i cijene
Foto: Mercedes-Benz AG â Communications & Marketing
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U Hrvatskoj C 300 4MATIC Electric stoji od 64.390 eura, dok je C 400 4MATIC Electric dostupan od 69.030 eura. U planu je i C 200 Electric sa stražnjim pogonom, koji će ponudu proširiti nešto kasnije

Admiral

Mercedes-Benz je u Hrvatskoj predstavio novu C-klasu Electric, interne oznake W520, koja neće biti samo električna izvedba postojeće limuzine nego zaseban model razvijen na električnoj arhitekturi. Ujedno je riječ o drugom Mercedesovu modelu koji dolazi s novim operativnim sustavom MB.OS, a hrvatska ponuda u početku obuhvaća dvije snažne izvedbe s pogonom na sve kotače.

Pročitajte više na Autostartu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Šok za igrače: Otkriveno koje poznate lokacije Rockstar namjerno izbacuje iz GTA 6
NEOČEKIVAN POTEZ?

Šok za igrače: Otkriveno koje poznate lokacije Rockstar namjerno izbacuje iz GTA 6

Igrači su mogli očekivati parodije poznatih tematskih parkova u Grand Theft Auto 6, no razvojni studio Rockstar Games odlučio je izostaviti neke od najpoznatijih lokacija zbog svrhe priče i mogućih pravnih problema.
VIDEO Astronauti poletjeli na ISS na misiju od šest mjeseci, ponio i predmet star 100 godina
IZ UKRAJINE DO ORBITE

VIDEO Astronauti poletjeli na ISS na misiju od šest mjeseci, ponio i predmet star 100 godina

SpaceX je danas lansirao misiju prema ISS-u, a u kapsuli Dragon su NASA-ini astronauti Jessica Watkins i Luke Delaney, Kanađanin Joshua Kutryk te ruski kozmonaut Sergej Teterjatnikov. Kutryk je na put prema Međunarodnoj svemirskoj postaji ponio i neobičnu obiteljsku uspomenu – džepni sat star više od 100 godina. Sat je njegov pradjed donio iz Ukrajine u Kanadu, a sada je prvi put otputovao u svemir. Posada će na ISS-u provesti oko šest mjeseci.
Kina izdala upute svojim izvoznicima: Bez divljanja cijenama i varanja kupaca
STROGO

Kina izdala upute svojim izvoznicima: Bez divljanja cijenama i varanja kupaca

Dokumnt sadrži četiri poglavlja i 20 članaka te nosi naziv koji se može prevesti kao "Smjernice za tržišno natjecanje i usklađeno poslovanje automobilske industrije u inozemstvu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026