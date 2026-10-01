U Hrvatskoj C 300 4MATIC Electric stoji od 64.390 eura, dok je C 400 4MATIC Electric dostupan od 69.030 eura. U planu je i C 200 Electric sa stražnjim pogonom, koji će ponudu proširiti nešto kasnije
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Novi Mercedes C-klase stigao kod nas: Do 490 KS, evo i cijene
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Mercedes-Benz je u Hrvatskoj predstavio novu C-klasu Electric, interne oznake W520, koja neće biti samo električna izvedba postojeće limuzine nego zaseban model razvijen na električnoj arhitekturi. Ujedno je riječ o drugom Mercedesovu modelu koji dolazi s novim operativnim sustavom MB.OS, a hrvatska ponuda u početku obuhvaća dvije snažne izvedbe s pogonom na sve kotače.
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