Logitech prošrio G3 seriju za igrače: Novi miš i tipkovnica za ozbiljan i pristupačan gaming

Logitech G danas je najavio proširenje linije proizvoda za PC gaming iz serije G3, namijenjene igračima koji traže performanse inspirirane profesionalnom razinom po pristupačnijoj cijeni. Novi asortiman uključuje bežični gaming miš G305 X SUPERLIGHT i žičanu mehaničku gaming tipkovnicu G316 X 98.

Novi uređaji pridružuju se ranije lansiranim gaming slušalicama Logitech G325, čime se dodatno zaokružuje serija G3 kao stolni ekosustav visokih performansi s naglaskom na brzinu, preciznost, prilagodbu i pristupačnost.

„Spajanjem elitne preciznosti, poput našeg HERO 2 senzora i frekvencije odziva od 8 kHz, s vrhunskim tradicionalnim dizajnom, omogućujemo svakodnevnim igračima da podignu svoje gaming iskustvo na višu razinu po pristupačnoj cijeni”, rekao je Arnaud Perret-Gentil, voditelj proizvoda za PC gaming i kreativce u Logitech G. Dodao je da serija G3 predstavlja stratešku evoluciju u misiji promicanja koncepta „Play for All”.

Foto: Logitech

G305 X SUPERLIGHT nadovezuje se na popularnost modela G305, poznatog po pouzdanim performansama i klasičnom obliku. Novi model donosi senzor HERO 2 s do 44K DPI, lakši dizajn od približno 59 grama te mogućnost nadogradnje s prijamnikom PRO LIGHTSPEED, čime se omogućuju performanse do 8 kHz.

Miš podržava LIGHTSPEED bežični način rada s ultra-niskom latencijom, Bluetooth i žičano povezivanje. Baterija traje više od 130 sati, a punjenje putem USB-C priključka omogućuje do 3,5 sata igranja nakon dvije minute punjenja. Logitech navodi i održivi aspekt dizajna, uključujući najmanje 51 posto reciklirane plastike te izložene vijke koji korisnicima daju mogućnost popravljanja uređaja.

Drugi novi proizvod, Logitech G316 X 98, žičana je mehanička gaming tipkovnica koja kombinira mogućnosti prilagodbe i brzinu potrebnu za natjecateljski gaming. Tipkovnica donosi performanse od 8 kHz i vrijeme odziva od 0,125 ms.

Foto: Logitech

Konstrukcija je optimizirana za zvuk i osjećaj tipkanja, uz višeslojni snap-fit dizajn s brtvom, bez vijaka. Ugrađeni matrični LED zaslon i regulator omogućuju promjenu frekvencije odziva i svjetline te upravljanje glazbom i glasnoćom, dok svjetlosna traka LIGHTSYNC RGB daje vizualnu povratnu informaciju za podešene naredbe.

Tipkovnica nudi 30 prilagodljivih zona svjetlosne trake, LIGHTSYNC RGB osvjetljenje za svaku tipku, izradu makronaredbi i dodjelu funkcija tipkama putem softvera G HUB. Podržava i kompatibilne kapice za tipke s križnim priključkom te hot-swap prekidače koje je moguće mijenjati tijekom rada.

Seriju G3 upotpunjuju bežične gaming slušalice G325 LIGHTSPEED, predstavljene ranije ove godine. One donose 24-bitni zvuk, mikrofon bez držača s utišavanjem šuma pogonjenim umjetnom inteligencijom te dizajn namijenjen cjelodnevnoj udobnosti i modernom izgledu.

Miš G305 X SUPERLIGHT i tipkovnica G316 X sada se pridružuju slušalicama G325 i G321, čime Logitech G nastoji ponuditi zaokruženo gaming iskustvo u seriji G3.