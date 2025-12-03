Loše vijesti za auto fanove: Tesla više ne prima narudžbe za Model S i X u Europi

Tesla je bez ikakve velike najave ugasila mogućnost konfiguriranja novih Model S i Model X vozila na svojim europskim stranicama, uključujući i hrvatskoj. Umjesto gumba za narudžbu i klasičnog konfiguratora, kupci su sada preusmjereni na stranicu “Explore Inventory”, gdje mogu odabrati samo već složene i proizvedene primjerke koji su trenutno na zalihama. Model 3 i Model Y pritom ostaju normalno dostupni za narudžbu.

To ne znači da su Model S i X potpuno nestali iz Europe, ali izbor je ograničen na ono što Tesla već ima parkirano po skladištima i salonima. U nekim državama još uvijek se može naći nekoliko konfiguracija, ali kad se ta vozila prodaju, novih neće biti dok god Tesla ponovno ne uključi konfigurator ili ne najavi novu fazu prodaje. Analitičari upozoravaju da su oba modela ionako činila tek mali dio Tesline prodaje u Europi, dok lavovski dio odlazi na jeftinije Model 3 i Model Y.

Zašto se ovo događa, Tesla službeno ne govori. Dio stručnjaka misli da je razlog slaba potražnja za skupljim električnim limuzinama i SUV modelima, drugi sumnjaju na probleme s proizvodnim kapacitetima u Fremontu, jedinoj tvornici gdje se Model S i X još rade, a treći spominju mogući novi osvježeni model koji bi tek trebao stići. Sličnu pauzu Europa je već doživjela nakon velikog facelifta 2021., kada su kupci čekali i po dvije godine na isporuke.

Za kupce u Hrvatskoj poruka je jednostavna: ako ste sanjali o novom Model S ili Model X po vlastitoj mjeri, zasad možete birati samo među gotovim vozilima koje Tesla ima na lageru. Tko želi potpuno novu konfiguraciju, morat će pričekati da Tesla objasni je li ovo samo privremena pauza ili konačan oproštaj od najskupljih modela na europskim cestama.