Lexus je jedna od najprestižnijih marki automobila na svijetu. Iako u Europi prodajom ne može parirati njemačkoj premium 'svetoj trojci', globalno gledano Lexus je kult. Pogotovo u SAD-u gdje njihove luksuzne modele voze bogati biznismeni, glazbenici, sportaši, a nešto jeftinije modele srednja i viša srednja klasa. Mi smo na test dobili model za onu bogatiju skupinu kupaca. Time smo dobili priliku iskusiti kako je tim svim slavnim američkim reperima, košarkašima i drugima kada sjednu u svoj RX i krenu u vožnju.

RX 450h ponajbolji je auto koji ova japanska marka može ponuditi. U Europi je ekskluzivnija samo luksuzna limuzina LX, no na tržištu SAD-a možete naći i veće SUV-ove od RX-a. No nije potrebno, ovaj je auto za naše pojmove sasvim dovoljno velik. Ogroman SUV teži od dvije tone, dugačak skoro pet metara stvarno je pojava na cestama. Rijetko koji Mercedes, BMW ili Audi privlači toliko pažnje. Razlog tome je, naravno, i to da je RX u odnosu na X5, Q7, GLE vrlo rijedak na našim cestama.

Rijedak je i pogonski koncept koji on koristi, barem u ovoj klasi auta. U klasi u kojoj konkurenti u Europi još uvijek uvjerljivo najviše prodaju dizelske verzije, Lexus već godinama nema dizel već je sve svoje adute bacio na klasični hibridni pogon kojeg nije moguće puniti izvana već svoju struju stvara sam. I dok u nekim autima hibridni pogon nije nimalo impresivan u ovom jednostavno oduševljava.

Teško se sjetiti kada smo zadnji put imali priliku uživali u vožnji auta s tako velikim V6 benzinskim motorom. On ima 3,5 litara obujma, tipični V6 zvuk koji jednostavno izaziva ugodu i obilje snage. No njegovih 262 KS dodatno potpomažu dva električna motora snage 167 KS sprijeda i 68 KS straga. Zbrojimo li sve to kompliciranom hibridnom matematičkom metodom dobit ćemo pogonski sustav koji razvija ukupno 313 KS i pozamašan okretni moment kojeg Toyota ne navodi u službenim podacima. No subjektivni osjećaj je kao da na raspolaganju imate 500, 600 Nm.

U vožnji je Lexus tipična luksuzna krstarica. Može pojuriti do 100 km/h za 7,7 sekundi i impresivno ubrzavati i nakon 100 km/h, no to nije njegova osnovna namjena. Ovo je auto za uživanje u umjerenijoj vožnji, tipična luksuzna krstarica. Pri malim brzinama i manjem gasu vozit će na struju, no čim malo ozbiljnije stisnete gas zabrundat će V6. I to nije divlji sportski zvuk, već puni, duboki zvuk koji jednostavno - izaziva ugodu. I nije glasan već vrlo diskretan čak i na višim brzinama. Idealno za luksuznu krstaricu. Zvučna izolacija je savršena, ovjes nevjerojatno udoban, rijetko kada smo se vozili tako ugodno.

Tu je i aspekt potrošnje. V6 od 3,5 litara ne može biti štedljiv. No u kombinaciji s električnim hibridnim 'hokus-pokusom' iz Toyota/Lexus tehnološkog centra RX 450h postaje prilično štedljiv auto. Potrošnja se na testu u gradu kretala između šest i osam litara, devet uz agresivniji stil vožnje. Na otvorenoj cesti također smo trošili malo, oko sedam, osam litara. Za ogromni SUV od dvije tone i više od 300 'konja' to je ništa. No ovaj RX ima i svoju Ahilovu petu kada je u pitanju potrošnja. A to je autocesta. Pri brzini od oko 130 km/h potrošnja naglo skače na 10, 11 litara, pri 150, 160 km/h ona je 12, 13 litara. Nije strašno za ovakav auto, no usporedivi dizelaši ovdje su u dosta velikoj prednosti. No s druge strane, ruku na srce, kupca ovakvog auta baš i ne brinu nešto veći računi za gorivo.

Osvrnimo se sad malo na pojam koji je s razlogom vrlo sličan nazivu ovog auta, luksuz. U tom pogledu testirani Lexus RX 450h je pravo čudo. Nema što nema. Prednja sjedala su od najfinije kože, pomiču se električno, grijana su ali i hlađena i nevjerojatno udobna. I stražnja sjedala su grijana. Sve moguće je 'na struju', čak i namještanje volana. Audio sustav je moćan, dodirni zaslon ogroman. Luksuz viri iz svakog detalja. Kvaliteta materijala je 'premium premiuma', kao i izrada. No ima i jedna ne baš toliko dobra strana. A to je touchpad za upravljanje infotainmentom. Dosta se teško na njega naviknuti i nije najpraktičnije rješenje. Dobro da je zaslon dodirni pa touchpad možete i izbjegnuti.

Dakle, RX 450h je fantastičan auto, izvanredan, sa samo dvije mane. Prva je potrošnja na autocesti, a druga spomenuti touchpad. Sve ostalo je na granici savršenstva. I cijena nije loša. Tih otprilike 100.000 eura ogroman je novac i velikoj većini nas Lexus će ostati samo san, no realno, auto je mnogo jeftiniji od njemačke premium konkurencije. Uz svu tu opremu takav konkurent bez problema bi probio granicu od 900 tisuća, možda i milijun kuna. Lexus je po tome dosta povoljan.

Tjedan dana u RX 450h nama je bilo kao ona kletva 'dao bog da imao, pa nemao'. Tjedan dana smo uživali, a kada smo nakon toga sjeli u jedan drugi testni auto poželjeli smo odmah izaći i plakati. Ne zato što je taj auto bio loš. Zato što je Lexus ipak jedna svoja dimenzija.



Važnija oprema Lexus RX 450h F Sport

alunaplatci 20", Pioneer audio sustav s 12 zvučnika, dodirni zaslon 12,3", navigacija, panoramski pomični krovni otvor, adaptivna prednja LED svjetla, električno namjestiva sportska sjedala presvučena kožom, grijanje prednjih i stražnjih sjedala, hlađenje prednjih sjedala, električno pokretani poklopac prtljažnika, digitalni instrumenti, odabir između 4 programa za vožnju, prilagodljivi ovjes...