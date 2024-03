Ma kakav iPhone i Galaxy: Ovaj telefon je najprodavaniji ikad

Prema podacima koje su analitičari iz IDC-a objavili početkom godine, Apple je prošle godine prvi put uspio zasjesti na tron po ukupnom broju prodanih telefona u jednoj godini. Njihova računica pokazuje da su u 2023. isporučili 234,6 milijuna uređaja, dok je Samsung ostao na drugom mjestu sa 226,6 milijuna uređaja. Xiaomi je bio treći te su isporučili 145,9 milijuna uređaja.

Ovo su impozantne brojke, ali treba imati na umu da se to odnosi na sve što su te kompanije izbacile na tržite. Od najjeftnijeg do najskupljeg modela. Dok se kod Applea radi o manjem broju različitih iPhonea, kod drugih proizvođača imamo više serija mobitela.

Samsung tako ima preklopnu i skupu Z seriju, jeftinije telefone A serije te svoje glavne zvijezde iz S serije. Iako ne otkrivaju točne podatke, analitičari su izračunali da su isporučili 31,1 milijun uređaja iz S23 serije u prošloj godini. Točnije Galaxy S23 Ultra se prema tim podacima isporučio u 14,34 milijuna primjeraka.

Preciznije podatke objavili su iz Canalysa, a prema njihovoj računici najpopularniji model lani bio je iPhone 14 Pro Max koji se prodao u 34 milijuna primjeraka globalno. A Apple među 10 najprodavanijih uređaja lani ima čak sedam modela.

No znate li koji je najprodavaniji model mobitela ikad?

I dok ove prošlogodišnje brojke Appleovih i Samsungovih telefona izgledaju impozantno, daleko je to od najvećeg hita u povijesti. A i tu nema Samsunga, Applea ni korejskih divova.

Rekord drži Nokia s prastarim modelom Nokia 1100.

Radi se o telefonu koji je predstavljen davne 2003. godine i koji se prodao u nezamislivih 250 milijuna primjeraka. To je bio izdržljivi telefon iz vremena prije smartfona s malenim ekranom od 96x65 piksela. Memorija je bila takva da si mogao spremiti 50 brojeva u imenik, imao je popis poziva, dvije igre i bateriju koja je trajala do 400 sati u standbyu. Inače, iste godine je na tržište izašlo više naprednijih telefona, a među njima je bio i Sony Ericsson T610 koji je imao ekran od gotovo 2 inča i to u boji, ali i kameru. Nokia je imala također niz naprednijih uređaja, a mnogi su kod nas koristili i Siemens SL55 s kliznim mehanizmom.

Zanimljivo je i kako je upravo ova Nokia 1100 bila milijarditi mobitel koji su prodali i to u Nigeriji 2005. godine

Nokia drži i drugo mjesto na ljestvici vječnih rekordera s modelom Nokia 1110 iz 2005. godine koji se prodao u 247,5 milijuna primjeraka, dok je na trećem mjestu Apple s iPhoneom 6 i 6 Plus iz 2014. godine koji su ostvarili 222,4 milijuna prodanih uređaja. Na četvrtom mjestu je također Nokia s modelom 105 iz 2013. godine