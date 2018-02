Ma neeeee, uopće nisu slični...: Zenfone 5 je iPhone X za 'siću'

Nakon što je iPhone X proslavio nepravilni ekran sa 'zubom' koji prodire iz vrha telefona, ovakav tip ekrana čini se da postaje trend, a u Barceloni smo ga vidjeli na nekoliko uređaja. Asusov Zenfone 5 najnoviji je koji to slijedi u telefonu koji dizajnom iznimno podsjeća na Appleovu zvijezdu. I to ne samo po prednjem dijelu telefona, već i razmještajem leća na stražnjoj strani, a on ih nudi još dvije i sprijeda.

Asus je na sajmu u Barceloni otkrio Zenfone 5 liniu koja se sastoji od dva (ili tri) uređaja - ovisno kako gledate. Zenfone 5 i Zenfone 5Z vizualno su identični uređaji s ekranom od 6,2 inča, samo što potonji 5Z ima atraktivnije specifikacije, poput Snapdragona 845, dok je Zenfone 5 Lite uistinu lagan telefon kao što mu i ime govori, a nudi i nešto uobičajeniji dizajn.

Foto: Asus

Kao što ističu iz Asusa, novi telefon usprkos ogromnom ekranu zauzima prostor prethodnika koji je imao ekran od samo 5,5 inča, a rezolucija ekrana je FHD+ (2246 x 1080). Zenfone 5 bi trebao imati i neke od pametnih funkcija poput kamere koja uči prepoznavati scene i objekte, senzor koji će automatski prilagoditi temperaturu boja te će držati ekran uključenim dok gledate u njega.

Zenfone 5Z u prodaju će krenuti s cijenom od 479 eura, za verziju sa 4/64 GB memorije, što je puno niže od onoga što traži Aple za svoj telefon. Asus pritom navodi da će 5Z nuditi i u varijantama do 8 GB RAM-a i 256 GB memorije. S druge strane, vizualno identični Zenfone 5 stajat će još manje i koristi Snapdragon 636 mobilnu platformu, međutim Asus u svom priopćenju ne navodi koliko će ta cijena biti. Ovaj će se model nuditi u varijanti sa 4/64 GB memorije. Oba telefona dobit će bateriju od 3300 mAh s brzim punjenjem.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Što se kamera tiče, straga se nalazi sustav od dvije kamere. Glavna od 12 megapiksela ima veličinu piksela od 1,4 mikrona, a tu je i kamera od 8 megapiksela s širokim kutem. Prednja kamera snima fotografije od 8 megapiksela. Asus još navodi i zvučnik koji je glasniji i od iPhoneova.

Snima vas sa četiri kamere

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Zenfone 5 Lite nudi nešto skromnije karakteristike iza ekrana od 6 inča 18:9 formata (Full HD+) i tankih rubova, ali i istu bateriju od 3300 mAh. Međutim, Asus kod njega kao glavni adut ističe četiri kamere i to dvije od 20 megapiksela sprijeda, dok su na stražnjoj strani dvije kamere od 16 megapiksela, a u oba para leća je i širokokutna kamera od 120 stupnjeva.