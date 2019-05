'Ma to je jezivo': Novotarija na Fejsu donijet će ljubavni kaos?

Ukoliko ste mislili da ste Facebooku dosad otkrili toliko privatnih podataka da nema šanse da bi ih moglo zanimati još nešto - u krivu ste. Naime, Facebook je u utorak najavio 'Facebook Dating', svojevrsnu 'podaplikaciju' za spajanje ljudi. Njena mogućnost koja je pak podigla najviše prašine je 'Secret crush' iliti - 'Tajna simpatija'.

Ta će vam opcija omogućiti da s postojeće liste prijatelja odaberete do devet ljudi prema kojima 'osjećate nešto više', a vašim prijateljima da na tu listu stave i vas. Kada će vas netko staviti na listu svojih tajnih simpatija, vama će doći notifikacija da ste na nečijoj listi, ali ne i na čijoj.

Foto: Facebook

Tko bi mogao biti potajno zaljubljen u vas saznat ćete isključivo ako ste vi na listu stavili osobu koja je stavila i vas. Dakle, princip je isti kao i na Tinderu, a neminovno će dovesti i do nekih poprilično neugodnih situacija. Neki su čak, sudeći prema reakcijama na društvenim mrežama, uvjereni da bi na Facebooku mogao nastati pravi kaos prepun ljubavnih trokuta, kvadrata i ostalih geometrijskih oblika.

Istovremeno su mnogi na društvenim mrežama komentirali kako je ova novotarija iz Facebooka i prilično jeziva. Mashable se tako pita zašto bi itko Facebooku govorio u koga smo potajno zaljubljeni, pa navode faktor 'neugode', ali i mogućnost da se ovo zlorabi za online nasilje i zlostavljanje.

Facebook secret crush sounds creepy AF - conflicting reports on if you even need to be signed up to fb dating to be added to someone's crush list? What are the rules? What if you're already in a relationship on Facebook? What if you really don't want any active part in dating?