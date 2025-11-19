Obavijesti

Magle vam se stakla? Riješite to u par sekundi i vozite u miru

Magle vam se stakla? Riješite to u par sekundi i vozite u miru
Zamagljena stakla najčešća su zimi i po kiši, ali rješenje je brzo: uključite klimu, pojačajte ventilaciju na stakla i ugasite recirkulaciju. Donosimo kratki vodič kako ih trenutno očistiti i što učiniti da se magla više ne vraća.

Prvo rješenje na licu mjesta: uključite A/C (da, i zimi), prebacite struju zraka na vjetrobran i bočna stakla, pojačajte ventilator i isključite recirkulaciju. Klima suši zrak i skida vlagu sa stakala brže od toplog zraka bez klime. Ako je auto jako hladan, dodajte i grijanje da se kabina brže “izjednači” s vanjskim zrakom.

Tipične greške koje usporavaju odmagljivanje: recirkulacija (vrti vlažan zrak u krug), prljava ili masna stakla (magla se hvata brže) i “pućkanje” krpom po staklu koje ostavlja tragove. Umjesto toga koristite usmjerenu ventilaciju i čistu mikrofibru samo za eventualne kapljice.

Pogledajte koje je još trikove za zimu zgodno znati:

Kako spriječiti da se magla vraća: redovito očistite unutarnju stranu stakala sredstvom za stakla ili alkoholom (odmašćuje), zamijenite kabinski filter ako je star i vlažan, izvadite mokre tepihe i osušite ih, a u auto ubacite upijač vlage (silika gel ili “čarapa” s mačjim pijeskom). Ako primjećujete stalnu vlagu, provjerite brtve, odvodne kanale i ima li vode ispod tepiha.

Brzi “anti-fog” trikovi: nakon čišćenja možete nanijeti sredstvo protiv magljenja (anti-fog) na unutarnju stranu stakala; pomaže i blag, ravnomjeran film tekućine za stakla ili specijalne maramice. Ne pretjerujte s količinom i uvijek testirajte na maloj površini da ne ostanu “masne” mrlje.

Za kraj: u vožnji držite A/C uključen i recirkulaciju isključenu kad je vlažno vrijeme. Ako se stakla i dalje magle unatoč svemu, znak je da u kabini negdje ostaje vlaga – tada provjerite filter, tepihe i odvodnju, pa će i “magla” otići s prvom vožnjom.

