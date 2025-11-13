Obavijesti

HAK: Magla smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti

Magla, mjestimice vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, a promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama dok su povremena usporavanja i zastoji mogući u zonama radova, izvijestio je u četvrtak ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Vozače se poziva da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila.

Vozi se usporeno uz zastoje, u zoni radova, na autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba, kolona je oko tri kilometra.

﻿﻿﻿Prema izmjenama u redu plovidbe, od 18. ﻿studenog ﻿katamaran na liniji Mali Lošinj-Cres-Rijeka﻿ ﻿će u polaznom putovanju iz luke Mali Lošinj u 6 sati pristati u luke Susak i Unije, iako prema redu plovidbe nije bilo predviđeno.

Brod na liniji Šibenik-Zlarin-Prvić Luka- Prvić Šepurine -Vodice, zbog radova na rekonstrukciji rive, ne pristaje u Prvić Luku.

