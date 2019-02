'Mali broj kompanija sposoban je prilagoditi se promjenama...'

Branislav Vujović, osnivač i predsjednik tvrtke New Frontier Group te gostujući predavač na IEDC - Poslovnoj školi Bled na nadolazećem Digital Takeoveru koji organizira 24sata održat će predavanje na temu „Digital Business Models and Value“ u kojem će otkriti zašto je važno razumjeti promjene u digitalnoj ekonomiji, kako ih iskoristiti te koji su njeni osnovni elementi.

Mnoge startup i tehnološke kompanije već u samom početku imaju izgrađen poslovni model koji im omogućava uspjeh u digitalnoj ekonomiji. Što je s kompanijama koje se tek moraju transformirati, što one moraju nužno promijeniti osim poslovnog modela?

To su sve prednosti i opasnosti koje novoosnovane firme imaju. Njihovi poslovni modeli su najčešće potpuno digitalni i vrlo konkurentni. Tradicionalne kompanije koje imaju industrijski poslovni model moraju se transformirati. One imaju financijska sredstva koja nisu dostupna startup kompanijama na početku njihovog djelovanja. Također, njihova prednost su i podaci o klijentima, proizvodima, transakcijama, partnerima, tržištu i slično.

Tradicionalne kompanije su veliki potencijali, ali se također moraju transformirati i prilagoditi digitalnoj ekonomiji. To je osnova za inoviranje njihovog poslovnog modela. Na primjer, tradicionalno poslovni modeli kao ključnu točku imaju proizvod i servis kompanije, dok su u digitalnoj ekonomiji u središtu klijenti.

Kao jednu od pet ključnih snaga New Frontier Group navodi se holistički pristup odnosno razumijevanje digitalne transformacije izvan čiste SMAC tehnologije. Zašto je takav pristup važan i na koji način pomažete kompanijama da tome prilagode svoje poslovne strategije?

Digitalizacija je neophodan korak ka digitalnoj transformaciji, ali predstavlja samo optimizaciju već postojećih procesa i modela. Samo kad se holistički promatraju svi elementi poslovnog modela i njihova međusobna interakcija kao i utjecaj okoline te kada se poslovni model inovira u skladu s promjenama koje donosi i omogućava digitalna ekonomija mogu se postići željeni rezultati i ciljevi. Naravno pod uvjetom da se model uspješno implementira u praksi. Analize pokazuju da preko 70% digitalnih transformacija ne uspije. Razlog je najčešće partikularni pristup i nedostatak sveobuhvatnog pogleda na poslovanje.

Koje kvalitete mora imati digitalni lider, odnosno što razlikuje osobu koja uvodi inovativne procese i provodi digitalnu transformaciju kompanije od one koja samo upravlja tvrtkom?

Osnovno je da razumije digitalnu ekonomiju i kako se stvara vrijednost. Uz to mora znati koji su osnovni principi digitalnih poslovnih modela i kako organizirati izvršenje ili implementaciju ideja iz inoviranog poslovnog modela. To je prvenstveno tehničko pitanje, ali lider sve to mora bazično razumjeti da bi se pravilno preveo novi poslovni model u IT rješenja.

Kako potičete kreativno razmišljanje unutar vaše tvrtke i od kuda dolaze dobre ideje u vašoj organizaciji? Na što se fokusirate kad postavljate ljude na pozicije menadžera?

Od podrške dobrih ideja do podrške ljudima koji pokazuju kreativnost, koji su spremni inicirati nove ideje i ostvariti ih. To je dugotrajan proces i bio sam iznenađen kad sam shvatio koliko je prisutan veliki otpor prema promjenama u našoj organizaciji. Neke od aktivnosti u transformaciji smo morali usporiti da bi se prilagodili brzini prihvaćanja promjena u kompaniji. Puno faktora utječe na izbor lidera u našim organizacijama. Napomenuo bih da želimo dijeliti iste vrijednosti s kandidatima, a uz znanje i razumijevanje poslovanja, posebno pokušavamo izdvojiti potencijal za rast i napredovanje i odnos prema ljudima, radu i kompaniji.

New Frontier Group ima više od 2400 zaposlenika u 15 zemlja. Kako pomažete novim zaposlenicima da što bolje i lakše surađuju te da razumiju kulturu vaše tvrtke?

Pored internih programa radili smo i na grupnim programima u kompaniji koje ističu naše vrijednosti i potiču inovacije. Budući da smo još uvijek u procesu transformacije mnoge od naših procedura se i danas mijenjaju i prilagođavaju.

Kako će digitalizacija nadalje utjecati na tržište rada?

To zavisi kako promatrate digitalnu revoluciju i kako se prema njoj odnosite. Tržište rada će se promijeniti, ali ono se i onako stalno mijenja. Uzmimo samo na primjer promjene koje je Alibaba donio Kini i drugim zemljama. Oni su potpuno transformirali pojedine industrije, ali su i pokrenuli neke nove grane koje zapošljavaju mnogo ljudi i gdje se kreira jako puno novih kompanija. Za razvijene ekonomije bit će u budućnosti trusno posebno ako digitalne transformacije ostanu na ovako niskom postotku uspješnosti.

Jedan ste od predavača Poslovne škole Bled na radionici Digitalna transformacija u bankarstvu. Koji su najveći izazovi s kojima se susreće taj sektor i kako ih prebroditi?

Najveći izazov je dobro procijeniti optimalnu brzinu digitalne transformacije (sveobuhvatno – ponovno). U bankarstvu se dosta stvari mijenja, ali je pitanje hoće li će sve banke preživjeti udare digitalne revolucije. Gartner predviđa da do 2030. godine 80% financijskih institucija više neće biti relevantne za svoje klijente.

Društvene promjene su brze i dalekosežne. Jesu li postojeći zakonski okviri dovoljni kako bi se zaštitila privatnost, ali i neka druga ljudska prava? Zakonska regulativa GDPR koju je donijela EU je samo jedan oblik zaštite podataka i privatnosti. Je li to dovoljno?

Nikada nije dovoljno, ali digitalno je poslovanje ipak sigurnije nego fizičko. Primjerice, puno se više pljačkaju banke, dućani i stanovi, a i veća je šansa da vam novčanik ukradu u gradskom prijevozu nego na internetu. Za sada se još uvijek puno više ulaže u fizičku sigurnost (vojska, policija, sigurnosni i alarmni uređaji itd) nego što se ulaže u digitalnu sigurnost. Naravno promatramo li cijelu stvar proporcionalno u skladu s veličinom ekonomije. Dodatna promjena u društvu koju očekujemo je i e-demokracija koja bi predstavlja sljedeći korak u razvoju društva.

Danas je životni vijek kompanija mnogo kraći nego ranije. Koji su glavni razlozi tome?

Glavni razlog je digitalna revolucija. Kompanije su poslovale prema jednom poslovnom modelu godinama i bile su uspješne. Danas, a i u budućnosti promjena poslovnih modela je dio poslovanja i tako će i ostati budući da smo mi na samom početku digitalne revolucije. Vrlo mali broj kompanija je spreman i sposoban više puta promijeniti svoj poslovni model i prilagoditi se promjenama. A to je danas neophodno.

O čemu ćete govoriti na konferenciji Digital Takeover?

O onome što se događa oko nas pod utjecajem digitalne revolucije i kako prilagoditi svoje poslovanje da se izbjegne sudbina Kodaka i Blockbuster-a. Kako razumjeti ono što je Microsoft napravio da bi postao najvrijednija kompanija na svijetu. Zašto cijela Hrvatska mora raditi dvije godine da bi dostigla vrijednost Uber-a.

Ustvari, govorit ću o tome kako se stvara vrijednost u digitalnoj ekonomiji.

Konferencija Digital Takeover održava se 12. ožujka u Cinestaru Branimir Centra Zagreb. Ekskluzivni edukacijski partner konferencije je IEDC-Poslovna škola Bled. Sve novosti vezane uz konferenciju pratite na službenoj stranici i Facebooku.

