Mali Osječani praznike provode u Zoološkom vrtu i uživaju učeći o zmijama, devama i ribama

<p><strong>Osječki zoološki vrt već desetak godina </strong>tradicionalno, u ljetnim i zimskim danima, vodi školu za one najmlađe. </p><p>I ovoga srpnja Zoološki vrt Osije otvorio je svoja vrata uzbuđenim licima onih najmlađih zbog edukacije koju mogu pohađati svakoga dana do 31.srpnja. Svaki dan od 9 do 11 sati, 15 dječaka i djevojčica susreće se s novim temama, upoznaje brojne divlje životinje te naučiti činjenice i zanimljivosti o njihovom načinu života kroz različite prezentacije i interaktivne radionice. Za edukaciju najmlađih zadužena je Tea Pavlović, studentica psihologije, koja je osim za edukacije zadužena i za rođendane.</p><p>Dječjem oduševljenju ljetnom školom nije bilo kraja. Pažljivu su slušali svaku izgovorenu riječ i s uzbuđenjem odgovarali na svako pitanje. Svi su ponavljali kako će se sigurno vratiti i drugi dan.</p><p>-Ovdje mi je jako zabavno, a i puno toga naučim o životinjama što nisam do sada znala. - rekla je jedna od djevojčica o ljetnoj školi.</p><p>- Kod nas djeca mogu doći naučiti nešto više o divljim životinjama. Ovo je za djecu jedno super iskustvo koje ne mogu svakodnevno doživjeti. Na kraju svakog tjedna djeci se dodjeljuju diplome - govori nam Tea koja u Zoološkom vrtu Osijek radi već godinu dana. Svakoga dana Tea održava prezentaciju u edukacijskoj učionici, nakon koje s djecom ide u obilazak. Nakon povratka djecu očekuje radionica na kojoj mogu crtati ili izrađivati nešto.<br/> - Djeca će moći dirati neke životinje, a kada radionica uključuje hranjenje životinja, ostajemo obilasku - objašnjava nam Tea.</p><p><strong>Broj polaznika ove godine </strong>je ograničen u skladu s protuepidemijskim mjerama. Roditelji djecu trebaju prijaviti kako bi im rezervirali mjesto zbog održavanja pravilnog razmaka u edukacijskom djelu površinski najvećeg Zoološkog vrta u Hrvatskoj. Cijena po danu je 20 dana.<br/> - Prošlih godina polaznika je bilo više, ali smo ove godine ograničeni zbog korona virusa.- objašnjava nam Tea koja nosi masku na licu, a prije ulaska u edukacijsku učionicu djeci je dezinficirala ručice.</p><p>Radionice su podijeljene u tri tjedna. Prvi tjedan bio je posvećen pticama, drugi gmazovima, a treći sisavcima. Neke od ptica o kojima će polaznici u prvom tjednu saznati više su sova ušara, papige, paun, noj i emu. U drugom tjednu učit će o kornjačama, zmijama, piranama i bradatoj agami, a zadnji tjedan posvećen je vukovima, rakunima, merkatima i čimpanzama.<br/> <strong>- Djeci se ovakve edukacije jako sviđaju, a i meni bude zanimljivo. Jednostavno da ste sa životinjama svakoga dana, uvijek ćete nešto novo doživjeti i vidjeti i to mi je čar cijelog iskustva. Dolaze nam djeca koja stvarno vole životinje i žele naučiti još više o njima - naglasila je Tea.</strong></p><p>Zoološki vrt Osijek naglašava važnost edukacije djece o svim vrstama životinja te im oni zbog toga daju potrebne informacije i pokazuju im na primjerima.<br/> - Učimo ih i da današnji zoološki vrtovi više nisu kakvi su bili prije nego da su to mjesta koja se prilagođavaju životinjama. Želimo naučiti djecu i da u sklopu zoološkog vrta imamo i oporavilište za divlje životinje. Što zapravo znači da ozlijeđene životinje dođu kod nas, ali nakon nekog vremena kada ozdrave budu puštene na divljinu - za kraj nam je dodao Vjeran Marijašević, voditelj komunikacija Unikoma Osijek koji je zadužen za Zoološki vrt Osijek.</p>