Mali recept za veliku zabavu: Renault Clio R.S. 18 na testu

Već desetljećima mali Clio R.S. postavlja standarde u klasi gradskih sportskih automobila. S 220 KS, odličnim ovjesom i moćnim kočnicama posljednja generacija je brža nego ikad, a R.S. 18 verzija je najpoželjnija izvedba ovog auta. Riječ je specijalnom Trophy modelu koji donosi neke ‘šminkerske’ detalje, poput posebne boje i raznih ukrasa.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Auto će biti proizveden u ograničenoj seriji, a na to upućuje i serijski broj vidljiv na pragu. U vozačkom smislu R.S. 18 ne donosi neki napredak u odnosu na klasični R.S. Trophy, no to nije ni potrebno jer on je ionako izuzetno zabavan i sposoban auto. A ima i ono što prethodne generacije nisu imale, razumnu dozu komfora.

No pritiskom na tipku R.S. se pretvara u malog grubijana koji puca iz ispuha, ubrzava poput strijele i guta zavoje. Cijena koja je samo nekoliko tisuća kuna viša nego kod modela Trophy, realno, nije pretjerana s obzirom na sve što ovaj auto nudi.

Grmljavina

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Za odličan zvuk automobila zaslužan je ispušni sustav Akrapovič koji je serijski na jačim izvedbama

Rijetka pojava

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Limitirani R.S. 18 se od verzije trophy razlikuje volanom s nappa kožom, unikatnom kombinacijom boja i drugim detaljima

Telemetrija

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

R.S. monitor može detaljno prikazivati sve najvažnije informacije o radu auta, mjeriti ubrzanja, vremena krugova na stazi...

Tvornički podaci:



masa: 1179 kg

dimenzije: 409x173x143 cm

obujam: 1618 ccm

snaga: 162 kW/220 KS

0-100 km/h: 6,6 s

najveća brzina: 235 km/h

potrošnja: 5,9 l/100 km

cijena: 228.899 kn (testni model) 223.900 kn (osnovni model)

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Testirani Renault Clio R.S. 18 u opremi ima 18” alunaplatke, navigaciju, 7” dodirni zaslon, ispušni sustav Akrapovič, tvrđi spušteni ovjes, parkirne senzore sprijeda i straga, kameru, automatsku klimu, Renault Sport monitor...