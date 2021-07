Nova Toyota Yaris izgleda odlično. Nekoliko mjeseci nakon što smo vozili hibridnu verziju na red je došao i benzinac. I opet se ponovio isti scenarij. U naš Yaris intenzivno su gledali mnogi prolaznici pokraj ceste i drugi vozači. Ne može mu se osporiti, dizajn za koji je zaslužan Hrvat Mario Majdandžić je odličan, a auto izgleda izrazito sportski.

S 394 cm Yaris je među najmanjim autima gradske klase. Konkurencija je i do 15 cm duža, a to se u kombinaciji sa sportskim dizajnom malo negativno odražava u unutrašnjosti koja je manje prostrana od prosjeka gradske klase. No nikako nije skučena, mjesta je dovoljno, kako u kabini tako i u prtljažniku u koji stane 286 litara. Manje dimenzije imaju i prednost tako da je Yaris okretniji u gradu od prosjeka i lakše je naći parking za njega.

Dizajn unutrašnjosti je na tragu vanjskog. Odličan, sportski, s malim volanom i obiljem maštovitih dizajnerskih detalja. Oduševljava i kvaliteta izrade kao i korišteni materijali koji Yaris osjetno izdižu od onoga na što smo navikli među gradskim autima.

Tipičan konkurentni motor u ovoj klasi ima tri cilindra, obujam oko jedne litre i turbopunjač ali Toyota je odabrala drugi put. Za pogon testiranog auta je zadužen prilično neobičan motor. S jedne stane zato što nema turbo, a s druge strane zato što se radi o prilično velikom trocilindrašu s obujmom od 1,5 litara. Iako je drugačiji motor je odličan. Radi uglađenije od turba jer nema takozvanu turbo rupu, no zato zahtijeva veće okretaje da bi isporučio veću snagu. Vrlo je tih i ugodnog zvuka.

Snaga od 125 KS poprilično je velika za gradski auto pa su performanse vrlo dobre. Ubrzanje do 100 km/h traje okruglih devet sekundi. Također, dojam je da je auto znatno živahniji od hibridne verzije. Ručni mjenjač sa šest brzina je odličan, kratkog hoda i vrlo precizan.

Potrošnja uopće nije loša s obzirom na to da se radi o snažnom benzincu. U gradskoj vožnji na testu smo trošili 6,9 litara, a kad smo tome dodali malo opuštene vikend vožnje otvorenim cestama prosjek testa je pao na 6,2 l/100 km.

Ponašanje u vožnji je odlično. Auto ima vrhunski ovjes koji se dobro nosi i s lošim cestama, a pri agresivnijoj vožnji odlično drži zavoje. Mali upravljač je također na pola puta između komfornog i sportskog.

Spomenimo još i sigurnost. Toyota je u ovaj auto ugradila čitav niz sustava za pomoć u vožnji, a kao prvi u klasi tu je i centralni zračni jastuk između vozača i suvozača koji sprječava da se oni sudare glavama pri težoj nesreći.

Prvo što pomislimo kad netko spomene gradski auto je - pomalo dosadno i skromno. Yaris je sve samo ne dosadan. I izgledom i ostalim karakteristikama. Također, kad na stranu stavimo izgled, ostaje činjenica da je Yaris jednostavno dobar auto. Toliko dobar da je ove godine, pobijedio na najprestižnijem europskom izboru, proglašen je najboljim novim autom godine u Europi. O kvaliteti Toyote Yaris dovoljno govori i činjenica da za ovaj auto Toyota 10 godišnju garanciju, pod uvjetom da uključite u Toyota Relax program. Jednostavno, odličan mali auto za razbijanje gradskog sivila.

Važnija oprema Toyota Yaris 1,5VVTi Sport

Alunaplatci 16", LED svjetla, Smart Entry sustav, paljenje pritiskom na tipku, kamera za vožnju unatrag, Digitalni instrumenti, dodirni zaslon 8", ručni klima uređaj....